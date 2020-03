Streinu-Cercel recomanda izolarea pe o perioada de 6-10 saptamani pentru persoanele in varsta

LIVE

Ziare.

com

"In urmatoarele 6-10 saptamani, persoana in varsta sa fie izolata, sa i se dea alimentele la usa. Adica lasi punga la usa, suni si pleci", a spus Adrian Streinu-Cercel.El a adaugat ca autoritatile ar trebui sa ia masuri de ajutorare a batranilor care nu au apropiati, inclusiv prin cazarea lor in locuri special amenajate unde sa li se asigure bunurile necesare.In ce priveste eficienta testelor pentru depistarea coronavirusului, Streinu-Cercel spune ca urmatoarele 10 zile vor reprezenta o perioada decisiva care va spune autoritatilor cum sa faca testarea."O categorie de testare este cea a pacientilor care au simptomatologie si au avut contact epidemiologic. O a doua categorie este cea a celor care nu au niciun fel de contact, dar au boli severe respiratorii. A treia testare este cea a personalului medico-sanitar. Ca sa reusim sa avem imaginea epidemiei, vom folosi teste rapide", a spus profesorul Adrian Streinu-Cercel.Acesta a estimat ca numarul cazurilor in Romania va creste usor in perioada urmatoare daca masurile impuse de autoritati vor fi respectate cu strictete."Atentie foarte mare! Sunt doua tipuri de teste rapide. Este un prim test care identifica prezenta anticorpilor, respectiv reactia organismului fata de conflictul pe care l-a avut cu coronavirusul si astea sunt teste anamnestice si nu au o valoare in momentul in care vrem sa facem un diagnostic pe baza acutei imediata, adica sa depistam daca persoana respectiva este infectata cu virus, pentru ca aceste teste cauta raspunsul nostru fata de virus.Si sunt teste care nu sunt de imunofluorescenta si care cauta virusul si care sunt echivalentul faimoaselor teste de PSR de care facem vorbire acum. Acestea sunt bune", a declarat Adrian Streinu-Cercel la Marius Tuca Show.ramase