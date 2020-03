Streinu Cercel spune ca lockdown-ul nu poate fi evitat: Ar fi OK ca toata lumea sa stea acasa 6-8 saptamani, 10 saptamani ar fi ideal

LIVE

"Minimum sase saptamani, opt saptamani ar fi OK, 10 saptamani ar fi ideal", a spus Streinu Cercel, la Antena3.Totusi, medicul arata ca asta nu ar insemna ca nu s-ar mai imbolnavi cetatenii."Ganditi-va ca in acest interval de timp noi avem obligatia sa-i tinem pe cei care se ocupa de debarasarea gunoiului activi, si nu imbolnaviti. Ar trebui sa tinem pe cei care sunt promovatori de sanatate activi si nu imbolnaviti, pentru ca vor fi cazuri care trebuie luate de acasa si duse la spital.Sa nu ne imaginam ca in astea doua luni de zile nu se va intampla absolut nimic, sa nu ne imaginam ca nu se vor imbolnavi oameni, sa nu ne imaginam ca nu vor fi urgente medico chirurgicale, dar la momentul de fata noi trebuie sa depasim situatia, sa reducem activitatea in spitale tocmai pentru a face loc potentialilor pacienti care vor veni infectati cu noul coronavirus, in detrimentul altora care au nevoie de servicii medicale.Si aici vorbesc de diabet, de pacienti oncologici si asa mai departe, adica lucrurile sunt foarte complicate, nu sunt asa de ici de colo", a declarat Streinu Cercel, citat de EduPedu.ro El sustine ca toate problemele trebuie rezolvate punctual, in asa fel incat sa fie asigurate serviciile medicale la parametrii din prezent si sa se asigure ca acest virus nu se va transmite in populatie cu o rata foarte mare."Daca lasam sa se intinda cu o rata foarte mare, in trei saptamani-patru saptamani, vor fi cu totii coplesiti, iar modelul italian va fi la noi in tara la el acasa", a punctat el.Medicul sustine ca unele masuri au fost luate cam tarziu din partea autoritatilor."Cand esti la inceput de epidemie, testarea este utila. Noi nu mai suntem demult la inceput de epidemie. Noi ne-am trezit in plina pandemie. Deci noi ne-am trezit cu cazuri cat se poate de reale pe teritoriul Romaniei si nu ai ce sa testezi. Ce sa mai testez acuma? In momentul de fata, cand stiu ca mi-au venit pe relatia Spania peste 100 de mii de oameni in Romania, si ca in Spania este ceea ce este, ce pot eu sa-mi imaginez ca voi avea pe teritoriul Romaniei decat ce este si in Spania?Cand am lasat granitele deschise si cu chiu, cu vai am inchis zborurile pe Italia si am lasat sa vina in tara cu virusul dupa ei si avem rezultatul, ce sa mai testez, ce mai caut?A, facem un lucru care trebuie facut si este logic si anume incerc sa stabilesc in continuare nivelul de contacti, in asa fel incat sa limitezi cat se poate de mult raspandirea. Cum: tot prin testare. Noi in Romania in momentul de fata avem posibilitatea sa testam undeva la 2.000 de pacienti pe zi, lucru de dimineata pana seara. Si testand acesti 2.000 de oameni pe zi vedeti ce rata de pozitivitate avem. Dar asta reprezinta numai varful aisbergului. Aisbergul este sub apa", a adaugat Streinu Cercel.Intrebat de ce nu se pune punct la tot timp de doua luni, medicul a explicat ca decizia nu ii apartine, dar ca tot se va intampla."Eu presupun ca odata si odata se va intampla. E o decizie care nu-mi apartine, in schimb, din punct de vedere stiintific, lucrurile cam asa stau", a punctat Streinu Cercel.