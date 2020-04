Strigatul disperat al unei studente care s-a intors din Londra, dar nu isi poate inmormanta mama

Ziare.

Femeia de 39 de ani, din Targu-Jiu, a murit, marti, de cancer. Atat ea, cat si familia ei, locuiau la Londra, dar femeia s-a intors acasa, atunci cand a simtit ca starea ei se agraveaza. Cei doi copii, unul dintre ei student, si sotul ar fi trebuit sa se intoarca miercuri acasa, dar au reusit sa vina mai devreme. Cu toate acestea, niciunul nu a reusit sa o vada pe femeie inainte de a se stinge, iar acum, din izolare, nu pot merge sa isi conduca parintele pe ultimul drum.Rebeca Filip, fiica femeii de 39 de ani, care a murit, are doar 20 de ani. Ea s-a intors in tara duminica si dusa obligatoriu 14 zile in izolare, la Ranca, unde sta singura. La o alta cabana sunt cazati tatal si fratele ei, in varsta de 16 ani, care au ajuns in tara cu o zi mai devreme."Noi locuiam toti in Anglia. Mama a venit in tara acum o luna, cand s-a agravat starea de sanatate. A facut metastaze multiple. (...) Aveam toti bilet sa venim in tara pe 8 aprilie, dar am fost sunati de bunica mea care ne-a spus ca nu mai rezista mama.Tatal si fratele meu au ajuns cu o zi mai devreme, pentru ca nu am gasit bilete sa venim impreuna. Ei sunt izolati in alt centru, tot la Ranca. E mult mai dureros sa stim ca nu apucam sa o vedem, desi am facut atata drum. Eu mi-am dorit sa o vad si cand era in viata, ne-am zbatut din prima zi, cand mama inca era in viata si se simtea ok. Nu am reusit", a declarat, pentru Mediafax, Rebeca Filip.Marti, bunica fetei a anuntat-o ca mama ei a murit, iar Rebeca roaga autoritatile sa ii dea voie sa isi conduca mama pe ultimul drum."A fost internata la Oncologie, in Targu-Jiu, dar a murit acasa, pentru ca in ultima zi a simtit ca nu mai poate si a zis ca nu vrea sa moara in spital si ca prefera sa fie acasa. Bunica este distrusa. In ultima luna a fost permanent langa ea. Este mama ei. Bunica se ocupa acum singura de tot ce este necesar pentru inmormantare.Rog autoritatile sa ne lase sa mergem sa o conducem pe ultimul drum. Joi are loc inmormantarea, la Targu-Jiu. Timpul e foarte scurt. Simt regret, in primul rand. Si disperare, ca nu pot face mai mult. Eu sunt inchisa singura aici, tatal meu este in alt loc, sunt total izolata, nu ma imbratiseaza nimeni. Sunt total singura", a mai spus fata.Femeia de 39 de ani a fost diagnosticata cu cancer la sfarsitul anului 2018, dupa ce, in august, intreaga familie se mutase in Anglia. Acestia au decis sa plece din tara, intrucat tatal Rebecai lucra de patru ani in Anglia, iar tanara s-a inscris la facultate, in Londra.Impresionata de drama familiei, Cristina Lia, presedintele Asociatiei "Glasul Sufletului", din Gorj, a lansat o petitie online pentru a fi gasita o solutie, astfel incat copiii si sotul femeii sa fie lasati sa o inmormanteze.