Studentii si rezidentii de la medicina vor fi recrutati de miercuri pentru lupta cu pandemia de Covid-19

Ziare.

com

- Chiar de miercuri, 18 martie, rezidentii in medicina de urgenta, ATI si boli infectioase - in cazul in care nu lucreaza deja in astfel de servicii medicale - trebuie sa se prezinte pana la ora 12.00 la centre de indrumare pentru a fi incadrati in garzi in aceste specialitati- rezidentii in medicina interna si de familie isi vor inceta pregatirea din sectiile pe care activeaza acum si se vor preznta la DSP-uri pentru a fi orientati spre ambulante, centre de garda si unitati sau compartimente de primiri urgenta- rezidentii in orice alta specialitate in afara de boli infectioane, medicina de urgenta si ATI trebuie sa se prezinte la DSP-uri pentru a putea fi luati in evidenta si repartizati apoi in serviciile medicale, dupa nevoi- rezidentii care se pregatesc acum in alte centre decat cele de indrumare sunt asteptati sa se prezinte la indrumatorii de rezidentiat, pentru luare in evidenta si, la nevoie, orientare spre serviciile in care va fi nevoie de ei.- in judetele in care exista mai multe spitale, DSP-urile repartizeaza rezidentii, in functie de nevoi.- programul de pregatire pentru obtinere a atestatului de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca sa suspenda, iar cei care il urmau se intorc in sectiile in care lucrau- fiecare facultate de medicina va recurta, pe baza de voluntariat, pana pe 20 martie studentii de anul 4 care vor fi planificati in ture si schimburi pentru a sustine activitatea camerelor de garda si a unitatilor de primiri urgente, in caz de nevoie.- comitetele judetene si locale pentru situatii de urgenta sunt responsabile pentru cazarea si asigurarea hranei elevilor si studentilor si altor voluntari