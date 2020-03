Coronavirus: Simptomele de infectare apar, in medie, in cinci zile

Ziare.

Covid-19, care poate cauza febra, tuse si probleme respiratorii, s-a raspandit in peste 100 de tari din lume, de la finalul anului trecut, cand a fost depistata in China, si a infectat peste 111.000 de oameni. Dintre acestia, jumatate s-au vindecat, iar peste 4.000 au decedat, relateaza BBC.O echipa de cercetatori americani a analizat cazuri cunoscute din China si alte tari. Cei mai multi dintre cei care dezvolta simptome o fac in jur de 5 zile.Cine nu prezinta simptome pana in ziua a 12-a este foarte posibil sa nici nu prezinte, insa poate fi in continuare purtator al infectiei.Cercetatorii au sfatuit oamenii care pot fi contagiosi - indiferent daca prezinta simptome - sa se autoizoleze pentru 14 zile pentru a evita raspandirea bolii.Este estimat ca la fiecare 100 de indivizi izolati timp de 2 saptamani, unul dintre ei ar putea dezvolta simptome dupa ce trece aceasta perioada, potrivit Annals of Internal Medicine.Profesorul Justin Lessler de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a spus ca descoperirea reprezinta cea mai buna estimare "rapida" pe care o avem pana in prezent. Ea este bazata pe 181 de cazuri.El a precizat ca mai sunt multe lucruri de aflat despre aceste nou coronavirus. Nu este clar, per ansamblu, cati oameni prezinta simptome.Expertii sunt de parere ca cei mai multi dintre cei care contacteaza Covid-19 vor avea o boala usoara. Unii vor fi asimptomatici - purtatori fara a avea simtome. Insa boala poate fi foarte grava si chiar letala in unele cazuri - in special la vartsnicii care au deja alte probleme de sanatate.Profesorul Jonathan Ball, expert in virusologie la Universitatea din Nottingham, a afirmat ca studiul a confirmat ca, pentru marea majoritate a cazurilor, incubarea si, astfel, perioada de carantina pentru Covid-19 este de pana la 14 zile."Sunt foarte putine dovezi, daca nu niciuna ca oamenii pot transmite in mod obisnuit virusul in timpul perioadei asimptomatice", a subliniat el.