Studiu Imperial College: Coronavirusul ar putea provoca 1,8 milioane de morti in lume

Aceste ipoteze se bazeaza pe simularile matematice construite pe ceea ce este cunoscut in prezent despre COVID-19 (contagiozitate, mortalitate) si nu constituie "predictii", asa cum subliniaza cercetatorii, scrie AFP.Un raport precedent al Imperial College (foto), anuntat la mijlocul lunii martie, a aratat ca epidemia ar putea sa provoace pana la 510.000 de decese in Regatul Unit si sa afecteze 81% din populatie, in cazul pur ipotetic in care nu ar fi luata nicio masura.Studiul a fost criticat in special de oamenii de stiinta pentru metodologia folosita, dar a determinat guvernul britanic sa-si schimbe strategia fata de epidemie si sa aiba in vedere un scenariu "de cosmar".In cazul ipotetic al unei epidemii fata de care nu ar fi fost luata nicio masura in lume, autorii studiului considera ca numarul victimelor ar fi putut ajunge la 40,6 milioane de decese din 7 miliarde de persoane infectate, adica aproape toata populatia globului (7,8 miliarde de locuitori ai planetei).Pentru raspandirea virusului, cercetatorii au luat in considerare varsta, veniturile si accesul la servicii medicale, precum si masurile de contracarare a epidemiei, dar si testarile efectuate, carantina persoanelor infectate si gradul de distantare sociala.Luand masuri stricte de izolare suficient de devreme pentru a reduce rata mortalitatii la 0,2% pentru 100.000 pe saptamana, studiul a constatat ca ar putea fi 1,85 de milioane de decese la aproape 470 de milioane de persoane infectate.Cu masurile luate mai tarziu, luand in calcul o rata a mortalitatii de 1,6 la 100.000 pe saptamana, ar ajunge la 10,45 de milioane pentru 2,4 miliarde de persoane afectate.Autorii subliniaza ca studiul lor nu da "clarificari decat asupra traiectoriei epidemiei si impactului masurilor pentru a ajuta la reducerea raspandirii virusului, datele fiind bazate pe experineta statelor afectate la inceput".Acestia adauga ca nu este posibil in prezent sa prezica cu certitudine numarul exact de cazuri pentru o anumita tara sau rata de mortalitate si impactul care ar putea rezulta.Intre timp, in lume, s-a depasit pragul de 500.000 de bolnavi. Iata cifrele care ingrijoreaza, in evolutia din ultimele 7 zile