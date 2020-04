SUA au depasit pragul de 700.000 de cazuri de COVID-19. Ramane cea mai indoliata tara din lume

Ziare.

SUA, care de la sfarsitul lui martie sunt tara cea mai afectata de pandemie la nivel mondial, numara in prezent 700.282 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus si 36.773 de morti, potrivit Universitatii Johns Hopkins.Conform sursei, consultata la ora locala 20.30 (sambata, 00.30 GMT), tara a inregistrat 3.856 de decese suplimentare in 24 de ore. Acest numar include si cazurile de morti "probabil legate" de COVID-19, dar care pana in prezent nu au fost luate astfel in calcul.In cursul saptamanii, orasul New York a anuntat ca va adauga la bilantul sau 3.778 de morti "probabil" din cauza COVID-19.Potrivit bilantului de la ora 20.00 al Centrelor americane pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), o agentie guvernamentala, tara numara 33.049 de morti, dintre care 4.226 probabil legate de COVID-19.Valori usor mai mici decat cele anuntate de Universitatea Johns Hopkins.Statele Unite sunt cea mai indoliata tara din lume, in fata Italiei (22.745 de morti), Spaniei (19.478) si Frantei (18.681).Presedintele Donald Trump, care si-a manifestat nerabdarea de a relua campania electorala pentru prezidentialele americane din noiembrie, a apreciat joi ca tara probabil "a depasit varful" noilor cazuri inregistrate de coronavirus.