SUA autorizeaza primul test de saliva la domiciliu pentru COVID-19

Ziare.

com

Autorizarea de urgenta a fost emisa pentru un laborator al Universitatii Rutgers. Pacientii vor putea solicita o trimitere pentru test, vor primi o trusa la domiciliu, apoi isi vor preleva singuri saliva si o vor trimite la laborator pentru analiza."Aceasta este o noua optiune de prelevare simpla, sigura si practica a esantioanelor necesare testului, fara sa fie nevoie de deplasare la un medic, la spital sau la un loc de testare", a afirmat directorul FDA, Stephen Hahn.FDA a autorizat 80 de teste pana in prezent, majoritatea in laboratoare private si publice si centre de cercetare.La 20 aprilie, agentia a autorizat unul dintre cele mai mari lanturi de laboratoare din Statele Unite, LabCorp, sa analizeze probele prelevate la domiciliu de la pacienti, dupa ce laboratoarele au demonstrat ca testul are o calitate echivalenta cu cea a testelor facute in laboratoare, ceea ce inseamna ca esantioanele nu au fost degradate in timpul transportului.