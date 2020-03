SUA: Camera Reprezentantilor a adoptat mai multe masuri pentru salvarea economiei de coronavirus

LIVE

In plina campanie prezidentiala, republicanii si democratii au reusit in sfarsit sa se inteleaga, incurajati de presedintele Donald Trump, informeaza France Presse. Adoptat cu 363 de voturi pentru si 40 impotriva de Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, textul trebuie acum examinat de Senat, cu majoritate republicana."Suntem mandri ca am ajuns la un acord cu administratia pentru a rezolva provocarile majore", a scris anterior presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi adresandu-se grupului sau parlamentar.Potrivit lui Pelosi, textul ofera "depistare gratuita pentru orice persoana care are nevoie sa fie testata, inclusiv pentru cei care nu au asigurare", precum si un concediu medical "de urgenta", cu "doua saptamani si pana la trei luni de concediu din motive familiale sau medicale".Statele Unite nu au un sistem universal de servicii de sanatate si milioane de americani nu sunt sau sunt prost asigurati, in timp ce concediul medical platit este disponibil numai pentru o minoritate de angajati, dintre care multi sunt platiti cu ora.Acest lucru face ca societatea americana sa fie mai vulnerabila la pandemie, deoarece multi oameni nu pot sa-si intrerupa lucrul pentru a ramane acasa.Proiectul de lege mai prevede un acces mai usor la asigurari de somaj, precum si la bunuri alimentare, in special pentru copiii fara scoala, pentru a preveni raspandirea. De asemenea, deblocheaza fonduri federale pentru a finanta programul "Medicaid", care acopera sanatatea americanilor cu cele mai mici venituri.Dupa votul din Camera Reprezentantilor, textul va trebui aprobat in Senat, care nu se va reuni pana luni dupa-amiaza, si apoi semnat de Donald Trump pentru a intra in vigoare.Planul de sprijinire a economiei a fost anuntat luni de Donald Trump, care a facut din economie unul dintre principalele sale argumente de campanie. El a fost apoi subiectul unor discutii aprige cu democratii.