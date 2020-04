SUA dau Romaniei 800.000 de dolari pentru lupta impotriva coronavirusului. Reactia MAE

Ziare.

In 16 aprilie, SUA a anuntat ca acorda Romaniei un ajutor de 800.000 de dolari pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus."Aceasta decizie demonstreaza o data in plus, mai ales intr-o situatie de criza globala, soliditatea Parteneriatului Strategic bilateral. Ajutorul financiar se adauga unei cooperari consolidate si continue intre Romania si SUA pentru contracararea efectelor crizei generate de pandemia cu noul coronavirus", a transmis, sambata, MAE.Potrivit sursei citate, cu sprijinul SUA, Romania a obtinut un echipament de detectie de tipul RT-PCR, oferit de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), si a utilizat avioane de transport sub egida Strategic Airlift Capability din cadrul NATO, pentru a aduce in tara de urgenta materiale medicale esentiale."In conditiile in care comunitatea internationala se confrunta cu o criza fara precedent, colaborarea existenta consolideaza Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii si demonstreaza unitatea in fata provocarilor comune", a mai transmis MAE.