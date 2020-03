SUA devin cel mai mare focar global de COVID-19. Numarul de imbolnaviri a depasit totalul Chinei

LIVE

China are 81.782 de cazuri - inregistrate de la depistarea coronavirusului, la finalul anului trecut, in Wuhan (provincia Hubei) - si este urmata de Italia, cu 80.589 de cazuri.In SUA, tara cu 330 de milioane de locuitori, au fost raportate aproximativ 1.300 de decese. Din acest punct de vedere, se afla mult in urma Chinei, Italiei si Spaniei.Statul New York este cel mai afectat, cu mai mult de 74.000 de cazuri.Intrebat joi dupa-amiaza, in timpul unui briefing, in legatura cu cele mai recente cifre, presedintele Donald Trump a spus ca ele sunt "un omagiu adus multimii de teste pe care le-am facut".Trump s-a aratat sceptic in fata acestei situatii ingrijoratoare, afirmand: "Nu stiti care sunt cifrele (reale) in China".Vicepresedintele Mike Pence a declarat ca testele pentru COVID-19 sunt disponibile acum in 50 de state americane si peste 552.000 au fost realizate la nivel national.Trump a stabilit un scop foarte ambitios - sa redeschida tara pe 12 aprilie, in Duminica Pastelui.La nivel national, 3,3 milioane de americani se afla in somaj din cauza pandemiei. "Trebuie sa se intoarca la munca. Tara noastra trebuie sa revina, se bazeaza pe asta si cred ca asta se va intampla destul de rapid", a subliniat Trump.