SUA incep tratamentul cu Remdesivir pentru pacientii cu coronavirus de saptamana asta

Ziare.

com

Un reprezentant al acestei companii, Daniel O'Day, a declarat intr-un interviu acordat postului CBS News ca aceasta va dona guvernului american intregul ei stoc de Remdesivir, adica aproximativ 1,5 milioane de fiole, adaugand ca obiectivul Gilead Sciences este ca acest tratament sa ajunga si la pacientii COVID-19 din afara SUA, in tarile care aproba folosirea acestuia.Cele 1,5 milioane de fiole inseamna intre 100.000 si 200.000 de tratamente, in functie de durata administrarii, ce poate fi de cinci sau zece zile, potrivit lui Daniel O'Day. El a mai spus ca o parte din acest stoc poate fi accesibila si altor tari, asa cum Gilead a procedat si in alte cazuri de studii clinice, posibilitate prevazuta in acordul dintre aceasta companie si Casa Alba.Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a emis vineri o "autorizatie de urgenta" pentru administrarea acestui tratament pacientilor COVID-19, desi conform unor studii clinice eficacitatea sa nu este dovedita. Un studiu recent american a relevat totusi o scurtare a timpului de insanatosire in cazul unor bolnavi, astfel ca FDA si-a dat acordul pentru utilizarea Remdesivir pentru pacientii infectati cu noul coronavirus aflati in stare foarte grava.