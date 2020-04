SUA le cer americanilor din strainatate sa revina inainte sa-i inghita tsunamiul coronavirusului

Ziare.

"Nu exista nicio garantie ca Departamentul de Stat va fi in masura sa ajute in continuare la repatriere peste cateva saptamani", a declarat Ian Brownlee, insarcinat cu coordonarea intoarcerii americanilor, subliniind ca in curand ar putea fi imposibil sa se mai recurga la zboruri de pasageri ori chiar sa se inchirieze avioane private."Daca cetateni americani doresc sa revina in Statele Unite, trebuie sa-si faca acum aranjamentele", a insistat el in cursul unei conferinte de presa, desfasurata telefonic.Diplomatul a ridicat tonul pentru ca, in opinia sa, sunt numeroase persoane care par sa amane acest lucru fara sa-si dea seama de gravitatea situatiei, in timp ce frontierele se inchid una dupa alta, iar companiile aeriene isi suspenda zborurile pentru a opri raspandirea COVID-19."Daca sunteti pe plaja cand pamantul incepe sa se cutremure, nu stati acolo asteptand tsunami-ul, fugiti sa va puneti la adapost", a continuat el. "Ei bine, in acest caz, cutremurul a avut deja loc, este timpul sa va puneti la adapost si nu sa sperati ca veti primi un ajutor mai tarziu!", a mai afirmat responsabilul american.Ian Brownlee a facut cunoscut ca Departamentul de Stat de la Washington a repatriat peste 31.000 de americani de la declansarea pandemiei in China, din peste 60 de tari cu mai mult de 350 de zboruri.Mai sunt prevazute sau in curs de pregatire peste 80 zboruri in zilele care urmeaza, a precizat el.In stadiul actual, mai raman circa 24.000 de persoane care "au afirmat ca ar putea solicita repatrierea", a adaugat diplomatul, citat de AFP.