SUA nu au suficiente kituri de testare pentru coronavirus. 3.500 de oameni, izolati pe un vas de croaziera

Ziare.

com

Vicepresedintele Mike Pence a spus ca administratia Trump nu isi va putea indeplini obiectivul de a furniza 1 milion de kituri de testare saptamana aceasta, potrivit BBC.Congresul a aprobat, joi, un pachet de ajutor de urgenta, in valoare de 8,3 miliarde de dolari, pentru a combate epidemia.La nivel global, coronavirusul descoperit la finalul anului trecut in Wuhan (China) a infectat peste 93.000 de persoane, iar in lume au fost inregistrate mai mult de 3.200 de decese.In Statele Unite, exista peste 200 de cazuri in 20 de state, iar numarul deceselor provocate de Covid-19 este de 12. 11 dintre acestea au fost inregistrate in statul Washington. Din total, noua decese au fost inregistrate intr-un azil din suburbiile orasului Seattle.Mai multe companii, intre care Microsoft si Amazon, au inchis birourile din zona, recomandand angajatilor sa lucreze de acasa.Numarul infectarilor s-a dublat in New York, astfel ca joi erau 22, in timp ce in statul Rhode Island, peste 200 de persoane sunt in carantina, dupa ce, in urma unei calatorii in Italia, au fost depistate trei cazuri.Joi, San Francisco a raportat primele doua cazuri, iar statul Maryland, primele trei, in suburbiile Washington D.C.Luni, la o intalnire cu presa, comisarul pentru alimentatie si medicamente Stephan Hahn a spus ca aproximativ un milion de teste vor fi gata pana la finalul saptamanii.Vicepresedintele Pence, care coordoneaza actiunile SUA fata de epidemie, a recunoscut joi ca obiectivul nu va fi indeplinit."Nu avem suficiente teste astazi pentru a raspunde la ceea ce am anticipat ca va fi cererea", a spus Pence in timpul unei vizite la o fabrica din Minnesota.Seara, la Washington, el a adaugat: "Inca avem variante de a asigura ca testele sunt disponibile". El a precizat ca, pana la finalul saptamanii viitoare, furnizorul guvernamental va distribui kituri in tara astfel ca 1,2 milioane de americani vor putea fi testati.Presedintele Donald Trump a spus ca SUA au inregistrat relativ putine cazuri de infectare cu coronavirusul datorita deciziei administratiei lui de a interzice strainilor sa intre pe teritoriul Statelor Unite la 14 zile dupa ce au vizitat China si Iran.Aproximativ 3.500 de oameni se afla pe un vas de croaziera in largul coastei californiene, asteptand sa fie testati, dupa ce un pasager a murit din cauza Covid-19. Kituri de testare au fost duse, joi, pe vasul Grand Princess cu un elicopter al pazei de coasta. Rezultatele sunt asteptate vineri. Guvernatorul statului California a decretat stare de urgenta.In Canada au fost raportate 45 de cazuri.Din Europa, cea mai afectata tara este Italia, cu 148 de decese. Autoritatile au decis inchiderea scolilor si universitatilor pana pe 15 martie si anularea tuturor evenimentelor publice.