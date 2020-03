SUA: Pompeo numeste coronavirusul drept "virusul Wuhan", cu riscul de a provoca indignarea Chinei

Ziare.

Secretarul de stat american a evocat pentru prima oara joi "virusul Wuhan", dupa numele orasului chinez unde au aparut primele cazuri si care a devenit epicentrul epidemiei Covid-19. El a folosit apoi aceasta expresie de mai multe ori in interviurile acordate vineri unor posturi de televiziune, asumandu-si sintagma."Partidul Comunist Chinez este cel care a explicat in premiera ca de aici a pornit virusul", a declarat Pompeo la canalul Fox News, justificand utilizarea sintagmei "virusul Wuhan". "Nu Mike Pompeo a spus asta", a insistat el la CNBC.Intrebat saptamana aceasta cu privire la media sau persoane care vorbesc de "virusul Wuhan", un purtator de cuvant al diplomatiei chineze a protestat fata de aceasta denumire, pe care a catalogat-o drept "extrem de iresponsabila". "Ne opunem ferm" acestui lucru, a declarat diplomatul chinez.Acelasi purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a subliniat ca nu exista nicio concluzie definitiva asupra originii virusului, numit oficial SARS-CoV-2."Ar trebui sa ne concentram asupra mijloacelor de limitare a virusului, dar nu pe utilizarea unor cuvinte care stigmatizeaza anumite locuri", a adaugat el.Potrivit lui, aceste denumiri vizeaza sa "atribuie Chinei responsabilitatea" pentru epidemie, in conditiile in care aceasta este o "provocare mondiala".