SUA: Un vaccin pentru coronavirus ar putea fi testat in circa sase saptamani

Zilele acestea, presedintele Donald Trump i-a chemat la Casa Alba pe toti sefii marilor companii farmaceutice si le-a cerut sa gaseasca un tratament."Este remarcabil sa te gandesti ca am putea avea un vaccin care sa intre in testele clinice in sase saptamani. Este un efort in care trebuie sa fim implicati toti", a spus Mike Pence, vicepresedintele SUAAutoritatile americane au decis sa testeze de coronavirus un milion de oameni, in sase zile.Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 a depasit 100.Cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate in 12 state, majoritatea fiind raportate in California si Washington, unde sase persoane au murit deja.