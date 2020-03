Suceava are deja 638 de cazuri de coronavirus, mai multe decat Ucraina

Ziare.

com

Doar in cursul zilei de marti autoritatile au anuntat decesul a 8 persoane internate in Spitalul Judetean Suceava.Municipiul Suceava si opt comune din apropiere au intrat in carantina, luni seara, cand au fost anunate 593 de cazuri.In clipa de fata, sunt mai multe persoane infectate in Suceava decat in Ucraina (618) si aproape la fel de multe ca in Noua Zeelanda (647).In Romania au fost confirmate pana acum 2.245 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 82 de morti, din care cel putin 20 la Suceava.Procurorii au indicii ca decesele au legatura cu activitatea ilicita desfasurata de functionari publici din Spitalul Judetean Suceava si Directia de Sanatate Publica Suceava, care nu au respectat masurile dispuse de autoritati in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei noului coronavirus, in perioada ianuarie - martie 2020.Situatia este critica in Suceava, care risca sa se transforme intr-un Bergamo al Romaniei, si din cauza greselilor facute la spitalul judetean din localitate, unde 90 de medici si asistente s-au infectat cu noul coronavirus, iar mai multi bolnavi au decedat.Pentru a veni in sprijinul personalului medical din prima linie, fara de care bolnavii vor ramane lipsiti de orice aparare in fata bolii, omul de afaceri Stefan Mandachi a lansat o strangere de fonduri, joi seara, prin care vrea sa adune 3 milioane de euro pentru Suceava, prin Crucea Rosie Romana.In acest scop, Stefan Mandachi scoate la vanzare in mod simbolic primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care l-a construit anul trecut, in cadrul campaniei Romania vrea autostrazi. Bucata de drum va fi vanduta la centimetru patrat, iar banii adunati vor fi donati pentru lupta cu epidemia. Pana acum s-au adunat 500.000 de euro.