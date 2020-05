Suedia, tara cu restrictii mai putin severe impuse din cauza Covid-19, recunoaste ca a esuat in a-si proteja batranii

Ziare.

In ultimele saptamani, mass-media locale au revenit asupra conditiilor de munca din azilurile de batrani, afectate de penuria de mijloace de protectie. Afectate in asemenea masura incat unele au preferat sa nu mai functioneze, iar altele au inregistrat o lipsa acuta de personal.Potrivit unor marturii, unii seniori au fost de asemenea contaminati in timpul spitalizarii lor pentru alte tratamente, apoi trimisi in aziluri unde au raspandit virusul.Suedia a sustinut ca a facut din protejarea persoanelor de peste 70 de ani o prioritate, insa,"Nu am reusit sa ne protejam batranii (...). Este. Trebuie sa tragem invataminte din asta, aceasta pandemie nu s-a incheiat inca", a declarat la televiziunea publica suedeza ministrul sanatatii si problemelor sociale Lena Hallengren.In fata crizei sanitare, Suedia a mentinut deschise scolile, cafenelele si restaurantele. Autoritatile ii indeamna pe cetateni sa-si asume responsabilitatile si sa urmeze recomandarile autoritatilor sanitare.La fel ca tarile nordice vecine, Suedia a interzis vizitele in azilurile de batrani de la sfarsitul lui martie, insa a inregistrat aici mult mai multe decese.. Acestia constituie "un grup foarte vulnerabil", potrivit lui Henrik Lysell de la Consiliul sanatatii si protectiei sociale.In regiunea Stockholm, epicentrul virusului in Suedia, 55% dintre azilurile de batrani au inregistrat pana acum cazuri de COVID-19, potrivit autoritatilor sanitare locale.Principalul sindicat suedez al angajatilor municipali, Kommunal, denunta conditiile de munca precare. Potrivit estimarilor organizatiei, in martie circa 40% din personalul azilurilor de batrani din Stockholm era format din lucratori necalificati, angajati pe baza unor contracte pe termen scurt si platiti cu ora, iar 23% erau interimari.