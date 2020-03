Summit de urgenta al UE, prin videoconferinta. Iohannis e asteptat sa faca declaratii

Ziare.

com

Din lipsa de timp pentru a organiza intalnirea, reuniunea se face la distanta intre lideri, sub egida presedintelui Consiliului European, Charles Michel.Aceasta a inceput la putin timp dupa 18.00, ora Romaniei.Charles Michel le-a transmis o nota in patru puncte delegatiilor, potrivit unei surse europene citate de AFP.In primul rand este vorba de a se pune de acord "pentru a se informa mai bine si a-si coordona" lupta impotriva diseminarii maladiei, precum si furnizarea de echipamente medicale."Pentru a raspunde provocarii Covid-19, avem nevoie de mai multa Europa, mobilizata alaturi de statele membre pentru a limita contagiunea cu virusul, garantarea echipamentelor medicale si a ne pune de acord asupra masurilor pentru a reduce impactul economic si social negativ pentru cetatenii nostri", a postat pe Twitter cu cateva ore inainte de reuniune.Pentru a contribui la discutia privind consecintele economice, presedinta Bancii Centrale Europene Christine Lagarde a fost invitata sa participe.Sefa executivului european, Ursula von der Leyen, care participa la reuniunea extraordinara, a cerut marti echipelor sale "sa examineze alte instrumente pe care Comisia le poate mobiliza pentru a face fata impactului global al epidemiei de coronavirus asupra economiei, in intreaga Europa"."Numeroase sectoare sufera deja. Si trebuie sa cautam mijloace de a le sustine", a afirmat ea intr-o declaratie de presa de marti dupa-amiaza.Ea a anuntat deja un ajutor pentru sectorul aerian, care sufera in primul rand din cauza consecintelor epidemiei, relaxand temporar regulile privind sloturile aeroportuare pentru a impiedica zborurile in gol."Putem rezista socului, fundamentele noastre economice sunt solide, economiile noastre isi vor putea reveni odata ce socul va fi absorbit", a dat asigurari vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.In cadrul unei dezbateri din Parlamentul European de marti dimineata, colegul sau insarcinat cu gestionarea crizelor Janez Lenarcic a insistat asupra "solidaritatii" necesare intre statele membre."Fara solidaritate, nu vom ajunge departe. De ce? Pur si simplu pentru ca Comisia nu-si gestioneaza propriile sale stocuri de echipamente de protectie, masti... Daca ar face-o, Italia ar fi prima care ar obtine asa ceva de la noi. Dar nu o facem. Contam pe statele membre si pe solidaritatea lor", a spus el.Franta asteapta de la aceasta reuniune "un semnal la cel mai inalt nivel al coordonarii", transmite Agerpres.Dincolo de masurile pe termen scurt, in principal sustinerea firmelor, "trebuie pregatit un raspuns economic profund care nu va fi doar monetar" ci si "bugetar", a precizat presedintia franceza cu putin timp inainte de reuniune.