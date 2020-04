Sunt peste 100 de proiecte de vaccinuri anti-COVID-19 pe plan mondial: Cate au ajuns in faza studiilor clinice

LIVE

Aceasta reputata scoala de medicina din Marea Britanie a numarat aproape 120 de proiecte diferite de vaccinuri impotriva maladiei cauzate de coronavirusul SARS-CoV-2, din care 110 se afla intr-un stadiu de dezvoltare "pre-clinic", informeaza AFP marti., fiind realizate pe pacienti umani. Dintre ele, un proiect chinez, coordonat de compania CanSino, cotata la Bursa din Hong Kong, a ajuns intr-un stadiu si mai avansat, cel al studiilor clinice de faza 2 si de faza 3.Scopul principal al studiilor de faza 1 este de a testa securitatea si, intr-o mai mica masura, eficacitatea unui produs medical. Studiile de faza 2 si de faza 3, realizate pe scara mai larga, au ca scop evaluarea eficacitatii, inainte de eventuala obtinere a autorizatiei de comercializare din partea autoritatilor sanitare.Alte trei proiecte chineze sunt in faza 1 de testare: unul desfasurat de gigantul farmaceutic Sinovac, cotat pe bursa Nasdaq, si alte doua conduse de Institutul medical din Shenzhen, potrivit informatiilor publicate de London School of Hygiene & Tropical Medicine.O lista cu proiecte de vaccinuri redactata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) mentioneaza trei proiecte chineze ajunse in faza studiilor clinice in data de 23 aprilie: cele demarate de CanSino si de Sinovac, dar si un proiect coordonat de Institutul de produse biologice din Beijing si de Institutul de virusologie din Wuhan.In alte zone ale lumii, se remarca un proiect britanic condus de Universitatea Oxford si un proiect german condus de laboratorul BioNTech, ambele aflate in faza 1.Statele Unite au deocamdata doua proiecte de vaccinuri ajunse in faza 1 de testare: unul condus de compania de biotehnologie Moderna in parteneriat cu National Institutes of Health (NIH), iar celalalt este coordonat de compania de biotehnologie Inovio Pharmaceuticals.Dezvoltarea unor vaccinuri eficiente si sigure reprezinta un punct-cheie in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, care a ucis peste 200.000 de persoane pe plan mondial.In absenta unor tratamente dovedite impotriva formelor grave ale acestei boli, doar vaccinurile administrate pe scara larga ar permite obtinerea unei protectii impotriva maladiei si intreruperea transmiterii virusului.O problema majora consta in relativa lentoare in ce priveste elaborarea vaccinurilor, producerea lor pe scara larga si demararea unor campanii de vaccinare in masa.Un termen de cel putin 12-18 luni a fost adeseori evocat de organizatiile sanitare, inclusiv de OMS, si de marile laboratoare farmaceutice.Anumiti experti, precum specialista britanica in vaccinuri Sarah Gilbert, profesoara la Universitatea Oxford si participanta alaturi de compania Vaccitech la o serie de studii, si Frederic Tangy, specialist in vaccinuri la Institutul Pasteur din Paris - care lucreaza la trei proiecte diferite de vaccinuri - sunt insa de parere ca este posibila dezvoltarea unui vaccin eficient pana la sfarsitul anului 2020.Datele publicate de London School of Hygiene & Tropical Medicine in ceea ce priveste proiectele de vaccinuri anti-COVID-19 sunt disponibile pe internet la adresa https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/.