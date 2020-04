Suntem in top 10 al tarilor cu cel mai mare risc de extindere a infectiilor cu coronavirus (Infografice)

Italia SUA Marea Britanie Spania Franta Suedia Iran Ecuador Filipine Romania

Sursa infografice: www.dkv.global/covid

Potrivit sursei citate , Romania se claseaza pe locul 10 in lume in randul tarilor cu riscul cel mai mare de extindere a pandemiei de COVID-19.Primul loc in acest top 10 este ocupat de Italia, a doua cea mai afectata tara din UE si a treia la nivel mondial, dupa SUA si Spania.Italia este urmata de Statele Unite ale Americii (SUA), cea mai afectata tara din lume, atat ca numar al cazurilor confirmate, cat si al deceselor.Pe locul trei se afla Marea Britanie, tara urmata de Spania si Franta.Top 10 tari cu cel mai mare risc de extindere a pandemiei de COVID-19:Deep Knowledge Group a facut si un grafic cu cele mai sigure tari in pandemia de coronavirus. In top au intrat 40 de tari. Acestea au fost evaluate in functie de criterii precum eficienta masurilor de carantina si a managementului guvernamental, monitorizarea si detectarea cazurilor de infectie si pregatirea sistemului de urgenta.Pe primul loc se situeaza Israelul, urmata de Germania, Coreea de Sud, Australia, China, Noua Zeelanda, Taiwan, Singapore, Japonia si Hong Kong.In ce priveste eficienta tratamentului administrat pacientilor cu COVID-19, pe primele trei locuri se claseza Germania, China si Coreea de Sud.Top 10 este completat de Austria, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Israel, Japonia si Emiratele Arabe Unite.Sursa citata a facut si un clasament al celor mai sigure tari din spatiul economic european, impartit in trei categorii (33 de tari): "nivel ridicat de siguranta", "nivel mediu de siguranta" si "nivel scazut de siguranta".Romania se incadreaza... in ultima categorie, pe pozitia cu numarul 28.Avem confirmate in acest moment 6.879 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, a anuntat marti Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI, in acest moment, sunt internati 241 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate si externate.Pe teritoriul Romaniei si-au pierdut viata, pana acum, 357 de bolnavi de COVID-19.