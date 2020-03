Suntem la un pas de Scenariul 4: 192 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilantul ajunge la 1.952

Sursa: GCS

LIVE

Ziare.

com

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 1 si 90 de ani."Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv,si externate (55 la Timisoara, 85 la Bucuresti, 19 la Iasi, 7 la Craiova, 11 la Constanta si 3 la Cluj)", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.La ATI, in acest moment, sunt internati 53 de pacienti, dintre care 33 se afla in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara, transmite GCS.Totodata, pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt. Altesi se afla sub monitorizare medicala.In plus, Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, pana acum, la nivel national,, din care peste 1.500 in unitati medicale private."In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate, deschisa special pentru informarea cetatenilor.De asemenea, in ultimele 24 de ore, prin structurile abilitate ale M.A.I., sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Totodata, Politia si Jandarmeria au aplicat, in acelasi interval de timp,", mai precizeaza GCS.Tot in ultimele 24 de ore, au fost depistate 10.092 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Persoanele respective au primit sanctiuni contraventionale in valoare totala de 16.048.902 lei.