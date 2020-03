Supravietuitor care a avut COVID-19: Am fost un mare prost. Nu faceti ca mine

Ziare.

Park Hyun, un profesor universitar in varsta de 48 de ani din Coreea de Sud, a reusit sa invinga COVID-19. El spune ca "a fost un prost mult prea optimist" si recunoaste ca a ignorat sfaturile privind raspandirea bolii, pentru ca avea o conduita igienica ireprosabila.El mergea la sala 5 zile pe saptamana si se dezinfecta foarte bine dupa antrenament. Profesorul spune ca "abuza chiar uneori de dezinfectantul pentru maini".In ciuda faptului ca se igieniza corespunzator, barbatul a contactat virusul COVID-19, dat fiind ca acesta s-a raspandit rapid de la om la om.Vindecat, barbatul transmite acum un mesaj."Trebuie sa fim foarte atenti si prevazatori. Dar nu va panicati si nu va temeti. Am fost naiv si prost crezand ca aceasta epidemie nu este problema mea. Ca de obicei, am fost prostesc de optimist", spune el.Park Hyun a fost tratat de medicii din Busan si spune ca primele simptome au fost o usoara durere de gat si o tuse nu foarte puternica. Se intampla in 21 februarie.Ulterior, in 24 februarie, acesta a inceput sa aiba dificultati in a respira, care treptat s-au inrautatit. Acesta a fost si momentul in care a ajuns pe mainile doctorilor, care i-au pus diagnosticul."Dupa 30 de minute de asteptare in sala, in care am respirat din ce in ce mai greu, m-am prabusit si am dat cu capul de podea", a mai spus Park.Pana in 26 februarie, profesorul a inceput sa aiba dureri si arsuri in piept si stomac si spune ca desi ii era foarte foame, nu putea inghiti nimic.14 zile a stat in spital, fiind pana la urma declarat vindecat.In Coreea de Sud au fost diagnosticati 8.000 de oameni, dintre care 72 au decedat.