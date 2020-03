Suspiciune de coronavirus in Bucuresti: o tanara care s-a intors recent din Italia si acuza dureri in gat

Ziare.

"O femeie care s-a intors din Italia si acuza durere in gat a fost transportata la Spitalul Matei Bals din Bucuresti. Pacientul a fost transportat cu un echipaj SMURD pentru a fi testata cu in vederea stabilirii daca a fost infectata cu noul tip de coronavirus", a transmis, duminica seara, Grupul de Comunicare Strategica.Suesa citata a precizat ca, deocamdata, femeia nu este confirmata ca fiind purtatoare a virusului, ci se fac verificari pentru a se stabili acest lucru, avand in vedere simptomele prezentate si zona din care a revenit in tara.Surse citate de televiziuni indica faptul ca ar fi vorba de o studenta, care a fost transportata cu un echipaj SMURD de la caminele din Regie.In Bucuresti au fost deja confirmate doua cazuri de infectare cu COVID-19. La nivelul tarii, duminica a fost confirmat al 15-lea caz de infectare cu coronavirus.