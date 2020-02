Suspiciune de coronavirus in Timisoara, la un barbat care s-a intors recent din Italia

Ziare.

Barbatul a fost preluat rapid de echipele de interventie de pe strada Apateu din Timisoara si transportat in conditii de maxima sigurantta la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes". Aici a fost internat direct in salonul izolat, special amenajat in vecinatatea Sectiei de Terapie Intensiva.Mostre prelevate vor ajunge in Bucuresti la Institutul Matei Bals, unde se va stabili cu precizie daca este vorba sau nu de coronavirus ori este doar o alarma falsa.Familiei barbatului i s-a recomandat sa ramana in casa, pana cand se va stabili cu exactitate de ce anume sufera, iar daca vreunul dintre membri se simte rau, echipa de interventie il va prelua si il va transporta tot la Spitalul de Boli Infectioase.Medicii au facut si primele teste barbatului internat, cele pentru gripa sezoniera, acestea iesind negative.El s-a intors, duminica, din Italia unde a stat o luna, in zona de nord a tarii.Epidemia se raspandeste in Italia, unde s-au inregistrat pana acum 152 de persoane infectate si patru decese Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca Guvernul de la Roma a decretat starea de urgenta in urma riscului sanitar produs de aparitia unor noi cazuri de infectie cu COVID-19 (coronavirus), concentrate indeosebi in regiunile Lombardia si Veneto.Italia se afla pe locul trei in clasamentul mondial in privinta numarului de cazuri de infectie cu coronavirus, dupa China si Coreea de Sud. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea Covid-19: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate, la fel si intrarile in pub-uri si discoteci.Companiile se gandesc sa le permita angajatilor sa lucreze de acasa.