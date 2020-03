Suspiciune de coronavirus la Guvern

Ziare.

com

Informatia a fost transmisa prin intermediul unui comunicat de presa de catre Grupul de Comunicare Strategica."In contextul anchetei epidemiologice care este desfasurata in acest moment in legatura cu femeia de 42 de ani din Bucuresti, confirmata cu coronavirus (COVID-19) in cursul zilei de 8 martie, sunt desfasurate verificari cu privire la posibili contacti ai persoanei din randul personalului care desfasoara activitati in cladirea Guvernului Romaniei.Facem precizarea ca s-au luat masuri preventive in acest caz, fiind limitat orice contact cu terte parti pe care l-ar fi putut avea doua dintre persoanele, despre care s-ar putea considera ca au contact cu femeia de 42 de ani, solicitandu-li-se sa ramana la domiciliu impreuna cu familia", se arata in comunicatul citat. Cel de-al 14-lea caz de coronavirus din Romania a fost confirmat duminica. Este vorba despre o femeie din Bucuresti, de 42 de ani, apropiata de barbatul de 49 de ani diagnosticat sambata.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca ar fi vorba despre o femeia facea mancare pentru angajatii Guvernului si pentru demnitari."Este suspect baiatul unei doamne bucatarese de la Guvernul Romaniei. Va dati seama ce impact. Pentru ca doamna bucatareasa a fost in bucatarie, nu cred ca a avut mijloace de protectie decat cele normale, nu ceva special si a pregatit mancarea pentru angajatii Guvernului si pentru demnitari", a spus Gabriela Firea.La scurt timp dupa anuntul de presa, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca - din informatiile sale - si o persoana de la OSIM, intoarsa de la Roma in noaptea de duminica spre luni, ar fi suspecta de coronavirus."Din cate am inteles, este o persoana care ar lucra la contabilitate la OSIM - alta institutie decat Ministerul Economiei pe care il conduc eu - si care ar avea o suspiciune", a spus el.Cand presa i-a spus ca imbolnavirea e deja confirmata si l-a intrebat cum de persoana respectiva a venit la serviciu, in loc sa ramana in izolare, Virgil Popescu a raspuns ca nu stie, dar ca atunci cand va ajunge la Guvern se va interesa."Sunt convins ca s-au luat toate masurile (...) Am discutat aseara despre o ancheta epidemiologica mult mai amanuntita", a mai spus Popescu.Intrebat daca se teme de coronavirus, Virgil Popescu a spus ca nu."Eu ma tem de Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi avem o teama. Evident ca trebuie sa ne protejam. Sa luam masuri. Sa ne protejam, sa evitam imbolnavirile", a spus ministrul Economiei.Jurnalistii l-au mai intrebat pe Virgil Popescu si daca exista probleme cauzate de coronavirus si la Ministerul Economiei, dar si daca exista dezinfectanti."La minister nu sunt probleme. Avem apa si sapun. Chiar am discutat cu dl. ministru al Sanatatii, spunea ca e preferabil sa folosim apa si sapun", a mai spus Virgil Popescu.