Satu Mare: Barbatul suspectat de coronavirus are doar o viroza, dar rudele nu il mai primesc in casa

Conform Satu Mare Online , este vorba despre un barbat sosit recent din Italia, unde a declarat ca a avut contact cu cetateni chinezi.Potrivit propriilor declaratii, chinezii nu erau bolnavi, insa el prezinta simptomele specifice unei viroze, ceea ce nu inseamna neaparat ca ar fi purtatorul virusului mortal.Totusi, pentru a evita orice risc, medicii de la UPU Satu Mare au luat masurile specifice de protectie conform protocolului in asemenea cazuri si au dispus transportarea si izolarea sa la Sectia de Boli Contagioase a Spitalului Judetean.Analizele care i s-au facut barbatului au infirmat prezenta virusului mortal in organismul acestuia, fiind vorba de o banala viroza.Asa ca medicii l-au externat, cu recomandarea sa ramana in izolare acasa, relateaza Satu Mare Online Medicii satmareni vor trimite, totusi, analize ale barbatului si la Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti.Problema este ca omul este membru al comunitatii rrome din satul Petin si nu a fost lasat de familie sa intre in casa, de teama coronavirusului. Asa ca barbatul a fost adus cu ambulanta inapoi la Satu Mare, unde spera sa fie internat la spital macar peste noapte."A fost internat la Sectia de Boli Infectioase, sambata seara, un barbat de 40 de ani cu diagnostic de viroza respiratorie cu alura gripa, suspect de pneumonie. Nu se incadreaza in tabloul clinic care sa ne duca la concluzia ca ar fi vorba de o infectie cu coronavirus, nu indeplineste criteriile pentru o suspiciune cu o astfel de infectie.Barbatul a lucrat doua saptamani in Italia in bucataria unui restaurant cu patroni chinezi care s-au intors din China, nu a intrat in contact cu acestia. Dar a venit la spital unde a fost izolat si va ramane internat", a explicat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, Constantin Demian, pentru Mediafax.Pana acum, toate cazurile din tara unde au existat suspiciuni de coronavirus s-au dovedit a fi, de fapt, viroze sau gripa.Iata si cele mai noi informatii despre starea de sanatate a romanului infectat cu coronavirus, aflat pe o nava din Japonia