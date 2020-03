Suspiciune de coronavirus si la Parlament. Liviu Pop a facut anuntul

Ziare.

"Vineri a fost depistata pozitiv la coronavirus o angajata de la OSIM, unde lucreaza sotul unei doamne angajate la Comisia pentru Invatamant din Senat.. In acest context, exista posibilitatea sa nu putem tine sedinta de saptamana aceasta. Va multumesc pentru intelegere", le-a transmis colegilor senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei de Invatamant din Senat, informeaza Realitatea Plus.De asemenea, senatorul PSD Ecaterina Andronescu a precizat pentru Agerpres : "Este vorba despre o doamna care lucreaza la Comisia de invatamant a Senatului. Sotul acestei doamne lucreaza la OSIM, iar o doamna tot de la OSIM, dintr-un alt birou, a fost confirmata cu coronavirus. Vom amana sedinta de comisie doar, dar Senatul va lucra. Doamna, care este in staff-ul nostru tehnic, a mers la verificare, iar in masura in care vom avea rezultatul, vom decide in continuare. Nu cred ca este cazul sa intram in panica".Si la Palatul Victoria, cladirea in care isi desfasoara activitatea Guvernul Romaniei, se desfasoara o ancheta epidemiologica, din cauza unei suspiciuni de coronavirus declansate de acelasi caz.