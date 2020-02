Sute de elevi scosi dintr-un camin pentru a-l face centru de carantina. Parintii au protestat. UPDATE Prefectul a cedat

UPDATE

Parintii sunt revoltati de masura si spun ca au fost anuntati prea tarziu de aceasta decizie."Nu poti sa scoti 260 de copii din camin fara prezenta parintelui. Copiii sunt minori, sunt cu sacii si cu valizele dupa dansii, la ora asta...", a declarat un parinte, pentru Observator TV O parte dintre elevi au mers la rude sau prieteni, iar altii au fost cazati intr-un alt camin, cel al Colegiului Ferdinand.Mai multi parinti au mers in fata prefecturii pentru a discuta cu prefectul Liviu Miroseanu."Pentru care rationamente ati considerat ca poate fi formata o celula de izolare intr-o scoala?", a cerut explicatii un parinte."Am verificat absolut toate locatiile si este singura locatie care indeplineste conditiile impuse de Ministerul Sanatatii", a explicat prefectul, la Pro TV Federatia Tinerilor din Bacau a transmis ca se alatura protestului si a recomandat "ca orele sa fie suspendate pana lucrurile vor reveni la normal". "Ne putem doar imagina prin ce trec oamenii care vor fi nevoiti sa stea in carantina. Indreptam gandurile noastre bune catre ei si putem doar sa speram ca toata lumea este sanatoasa si ca situatia nu va degenera", au transmis reprezentantii fundatiei.Elevii s-au declarat si mai ingrijorati pentru colegii lor din Republica Moldova."Locuiesc de 3 ani in acel camin, deci pur si simplu mi se pare extrem de proasta decizia, cum sa dai ordin sa plece aproape 300 de copii pana la ora 22:00, mi-e mila de fratii de peste Prut care nu stiu ce sa faca, nu stiu unde sa se duca. Unii profesori au fost sufletisti si i-au luat la ei acasa!Deci sper sa fie doar o gluma proasta si sa revina totul la normal! Da, zeci de parinti sunt acum la poarta liceului si sunt extrem de revoltati si ingrijorati. Acum ce fac draga Prefectura? Naveta 50 de km?", a declarat Robert Onitoiu, pentru Ziarul de Bacau Dupa ce parintii au amenintat ca marti dimineata vor continua protestul fata de decizia autoritatilor, prefectul Liviu Miroseanu le-a promis ca, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, se va cauta o alternativa de plasare in carantina, eventual in afara orasului.Prefectul de Bacau a decis, marti dimineata, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta ca pasagerii din Italia care aterizeaza pe aeroportul din Bacau sa fie monitorizati intr-o pensiune turistica din zona limitrofa a orasului.Asadar, internatul Colegiului "N. V. Karpen" din Bacau nu va mai fi folosit pentru izolarea acestor persoane, astfel incat cursurile sa poata fi reluate la toate clasele, informeaza Bacau.net "Primaria Bacau avea la dispozitie patru locatii, care erau pregatite pentru situatii de urgenta, insa doar internatul de la N.V. Karpern a corespuns cerintelor impuse de Ministerul Sanatatii, pentru ca aceasta izolare presupune cazare in camere dotate cu baie proprie. Prima optiune a fost Colegiul 'N.V. Karpern', dar ne-am dat seama ca activitatea didactica va fi perturbata, asa ca am cautat o alternativa si am gasit-o.O pensiune privata, situata in zona peri-urbana a orasului, unde sunt intrunite toate conditiile cerute, ne-a fost pusa la dispozitie de proprietari. Evident ca, acolo, nu vor avea loc alte evenimente, pe toata perioada cat se va impune mentinerea monitorizare.Regretam daca prin decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au fost create neplaceri parintilor si elevilor de la colegiul mentionat, dar acum activitatea lor va reintra in normal", a explicat Liviu Miroseanu, prefectul judetului Bacau.