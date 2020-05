Sute de elvetieni protesteaza impotriva masurilor de izolare

Ziare.

com

Elvetia, care a inregistrat peste 1.500 de decese la 30.000 de contaminari, a inceput totusi sa relaxeze masurile de izolare, autorizand, in urma cu doua saptamani, redeschiderea saloanelor de coafura si a florariilor. Incepand de luni, scolile, restaurantele, muzeele si librariile vor fi de asemenea redeschise, respectand insa conditii specifice.Manifestantii au apreciat sambata ca restrictiile in vigoare incalca drepturile fundamentale ale omului sambata si au huiduit si flueirat politia de la fata locului, potrivit ATS.Unii dintre manifestanti purtau pancarte pe care se afla inscris ''fara masuri de izolare, Suedia procedeaza la fel ca Elvetia''.O suta pana la 200 de persoane s-au adunat, de asemenea, la Zurich si aproximativ 80 la Saint-Gall pentru actiuni de protest separate de cea de la Berna, potrivit ATS.Elvetia a intrat in izolare la jumatatea lunii martie, ordonand inchiderea scolilor si a tuturor afacerilor neesentiale.Intalnirile cu mai mult de cinci persoane sunt teoretic interzise in aceasta tara.