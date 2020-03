Sute de rezidenti, chemati la gramada sa fie instruiti pentru Covid-19, la Institutul de Sanatate Publica. "Nu suntem bolnavi, de ce va revoltati?", li s-a spus

Ziare.

Imaginile postate pe retelele de socializare arata sute de oameni ingramaditi pe holurile institutiei, in conditiile in care astazi au intrat in vigoare restrictiile din Ordonanta Militara nr. 3 si, mai ales, rata in care sute de cadre medicale se imbolnavesc sau intra in izolare a devenit principalul motiv de ingrijorare, spitale intregi fiind inchise pentru decontaminare dupa ce au devenit principalele focare ale epidemiei in tara noastra.Tinerii povestesc, pe retelele de socializare, ca, desi ei au solicitat ca instructajul sa fie facut online, cererea le-a fost respinsa, insa la final, dupa ce i-au chemat acolo fizic, le-au inmanat pe un stick instructiunile. Mai mult ei au fost amenintat cu incheierea contractului de munca.In plus, li s-a spus sa vina de acasa cu masti, manusi si dezinfectant, pentru ca Institutul National de Sanatate Publica nu are. Cand au contestat modul de organizare care ii expune riscurilor de infectare chiar dinainte sa aiba vreun contact cu pacientii, de la institutia care se ocupa cu sanatatea publica a romanilor li s-a spus pe un ton condescendent ca nu e ca si cum sunt intr-un spital."Astazi la INSP. Stransi puhoi peste 500 de insi (cei drept flux de 3..4 ore) sub amenintarea incheierii contractului de munca si cu sloganul 'sunteti medici'. Noi om fi medici..dar voi sunteti oameni? 'Nu inteleg reticenta rezidentilor, ca doar nu suntem spital, nu suntem bolnavi'. 'Nu avem sa va dam manusi, masti si dezinfectant. Fiecare sa-si aduca'", povesteste o rezidenta, pe Facebook O alta adauga ca "stimata care ne-a dat adeverintele i-a spus unei colege ca masca poarta doar cei care sunt bolnavi". "Iar prezentarea pe care au refuzat sa o tina online ne-au pus-o pe un stick la final. Aparent puteam fi informati si electronic, in afara incubatorului", a mai spus tanara rezidenta.Alte rezidente le transmit romanilor sa se protejeze si sa stea in case, pentru ca "e jale" in sistemul de sanatate publica."Mesaj pentru colegii medici din toate specialitatile: if you act like a oaie, lupii will come (daca te comporti ca o oaie, vor veni lupi, n.red.). Combinezon protectie biologica oferit de Ministerul Sanatatii. Gluma! Masti si manusi aduse de acasa.700 de rezidenti chemati in aceleasi sali in interval de 4-5 ore, claie peste gramada. Sa nu aveti impresia ca exista dezinfectanti si alte articole necesare protectiei in spitale.Medici epidemiologi care si-au gresit meseria. 'Nu suntem intr-un spital, nu suntem oameni bolnavi aici, nu inteleg de ce sunteti revoltati' - explicatie.Se minte poporul cu televizorul! Stati in casa, e jale!", e un alt mesaj.Amintim ca Institutul National de Sanatate Publica anunta marti ca 103 cadre medicale sunt confirmate pana in acest moment cu coronavirus. Astazi, numaratoarea facuta de Ziare.com era de 149, doar din datele publice: 85 la Suceava, 38 la Gerota, 11 la Hunedoara, 3 la Galati, 3 la Botosani, 2 la Constanta, 2 la Vrancea si 5 la Covasna.Alte sute de cadre medicale s-au autoizolat la Suceava, Arad, Slobozia, Bucuresti (Floreasca, Spitalul de Arsi , Obreja, Universitar), iar spitalul Militar de Urgenta Focsani si Spitalul din Suceava au fost inchise pentru 48 de ore pentru dezinfectie.