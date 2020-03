Sute de teste pentru coronavirus se folosesc pentru Parlament, Guvern si PNL. Mai raman si pentru simplii cetateni?

Primul test comercial, de azi pe piata

Dincolo de efortul extraordinar facut de catre personalul medical, se naste intrebarea: Are Romania suficient de multe teste pentru toate cazurile posibile, stiut fiind ca ne aflam abia in faza de debut a epidemiei?Problema trebuie pusa, in conditiile in care in presa din ultimele zile au aparut tot felul de informatii ingrijoratoare. "", au scris recent jurnalistii de la Libertatea In acelasi timp, dr. Adrian Marinescu, medic primar in boli infectioase la Institutul National "Matei Bals", a declarat pentru sursa citata ca "Analiza pentru depistarea infectiei cu coronavirus este costisitoare si necesita un laborator de genetica".Tot Libertatea a dezvaluit vineri , dupa ce s-a aflat despre infectarea senatorului PNL Vergil Chitac, ca "".Vineri, Grupul de comunicare strategica a anuntat ca "in carantina institutionalizata sunt 2.067 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus)". La acestea se vor adauga de astazi cei aproape 1.000 de contacti ai senatorului Vergil Chitac, plus celelalte cazuri de la nivelul intregii tari.Contactat dein incercarea de a afla de cate teste dispune Romania in acest moment, dr. Adrian Steinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala, ne-a spus ca nu cunoaste aceasta informatie.Intrebat cine ar putea detine informatiile centralizate la nivelul intregii tari cu privire la stocul de teste, acesta ne-a raspuns: "Nimeni", pentru ca ele sunt la nivelul "fiecarui laborator in parte".Dr. Streinu-Cercel ne-a mai spus ca"Noi am lucrat pana acum. Noi ne indeplinim sarcinile. Testele sunt pe piata, nu se produc in tara, sunt importate. Noi am facut procedura de achizitie publica inca din luna ianuarie. Acum avem contracte in derulare. Si comandam. Agitatia este inutila. Bani sa avem, ca sa cumparam", ne-a mai explicat acesta.In schimb, spune dr. Streinu-Cercel, "problema nu este testul ca atare,"."Ea trebuie sa fie constanta. Plus ca", a adaugat managerul Institutului "Matei Bals".La solicitareaa facut o serie de precizari suplimentare cu privire la aceste teste pentru depistarea coronavirusului Covid-19."Organizatia Mondiala a Sanatatii a pus la dispozitia statelor pe data de 2 martie unreferitor la modalitatile de testare pentru infectia cu noul coronavirus.In esenta, modalitatea de diagnostic presupune evidentierea unei componente genetice (ARN) a noului coronavirus, prin tehnici de amplificare a acizilor nucleici - rRT-PCR. Aceste teste se realizeaza in Romania, in acest moment, in cele 6 laboratoare publice, pe baza ghidului OMS.Pe 13 martie a fost autorizat pentru folosirea de urgenta si, care poate fi folosit in perioada urmatoare in toate tarile care recunosc marcajul CE, deci si Romania", ne-a declarat dr. Marius Geanta.Inse precizeaza ca a fost autorizat de urgenta testul SARS-CoV-2, care poate detecta noul coronavirus, el urmand sa fie comercializat pentru nevoi medicale urgente, cauzate de aceasta pandemie, scopul fundamental urmarit fiind "evitarea raspandirii virusului si stadiile de debut ale infectiei".Pe de alta parte, intr-un comunicat remis Ziare.com,anunta ca "se alatura eforturilor depuse de autoritati in limitarea efectelor COVID-19", membrii ei fiind preocupati inclusiv de "asigurarea livrarii constante si la timp a materialelor necesare desfasurarii actului medical in conditii optime de calitate"."In acest sens, identificam trei aspecte cruciale:. 'Industria si-a mobilizat resursele la capacitate maxima de productie si depune toate eforturile necesare pentru a asigura profesionistilor din domeniul sanatatii, autoritatilor si pacientilor suportul necesar pentru prevenirea si combaterea virusului', a declarat Serge Bernasconi, CEO Medtech Europeiar exercitarea profesiilor medicale in conditii de maxima securitate, imperativ necesar. Industria producatoare de echipament de protectie si-a marit capacitatea de productie pe plan mondial, colaborȃnd deplin cu autoritatile din intreaga lume, prin prioritizarea accesului la echipamente catre personalul medical aflat in prima linie a efortului de combatere a noului virus.- echipamente necesare ingrijirii pacientilor cu simptomatologie severa, contribuind la un raspuns adecvat al sistemului sanitar in fata acestor cazuri severe."Totodata, AFPM subliniaza ca este nevoie de "efort si colaborare din partea tuturor: autoritati, asociatii si societati profesionale, companii private, mediul academic si societatea civila"."AFPM va continua sa colaboreze cu autoritatile romȃne, precum si cu cele europene si internationale (prin intermediul organizatiei europene MedTech Europe), pentru a contribui la echiparea sistemelor de sanatate cu tehnologia necesara pentru combaterea noului virus", se mai arata in comunicatul citat.