Tabloul clar al impactului pandemiei il vom avea abia in cativa ani: "Nu suntem la Eurovision sa facem un clasament"

Expertii spun insa ca abia in cateva luni ar putea fi facute comparatii reale, avand in vedere ca atat Italia, cat si Marea Britanie au raportat doar decesele celor care fusesera inainte testati pozitiv pentru COVID-19.E adevarat ca, chiar si asa, este clar ca Marea Britanie a atins aceasta cifra mai repede decat s-a intamplat in cazul Italiei, insa populatia Regatului e cu 10% mai mare decat cea a Peninsulei si fiecare tara are un regim diferit de testare.Secretarul de stat pentru Afaceri Externe Dominic Raab a spus presei ca "este o tragedie uriasa", asa cum "tara nu a mai trait pana acum", insa a cerut sa nu fie inca trase concluzii din asemenea comparatii."Nu cred ca putem trage concluzii corecte despre cat de bine sau prost a gestionat fiecare tara situatia pana pandemia nu se incheie si pana nu obtinem date detaliate despre decese in intreaga lume", a spus Raab. BBC il citeaza si pe profesorul David Spiegelhalter, de la Universitatea Cambridge, care atrage atentia ca toate raportarile oficiale sunt sub cifrele reale."Putem spune fara sa gresim ca in niciuna dintre tari situatia nu este buna, insa nu suntem la Eurovision si e inutil sa incercam sa facem un clasament. Singura comparatie pe care am putea-o face ar fi raportandu-ne la numarul suplimentar de decese din toate cauzele, uitandu-ne la varste, insa chiar si asa va fi foarte greu sa indici clar motivul pentru care exista diferente", spune profesorul.BBC atrage atentia ca sunt mai multi factori ce trebuie luati in calcul si ar trebui ca cifrele sa fie interpretate cu atentie. Italia este prima tara din Europa care a inregistrat o crestere rapida a deceselor cauzate de COVID-19 si intreaga lume a fost cutremurata de imaginile coplesitoare din spitale si locuri publice devenite morgi.Atat Italia, cat si Marea Britanie raporteaza decesele in mod similar, atat din spitale, cat si din comunitati. Insa, avand in vedere ca Marea Britanie are o populatie mai mare, raportat la asta, situatia e in continuare mai grava in Italia, chiar daca la mica distanta.Apoi mai este si chestiunea testarii. Italia a facut pana acum 2.246.666 de teste, ceea ce inseamna 37.158 raportat la un milion de locuitori. Marea Britanie a facut 1.383.842 de teste, ceea ce inseamna 20.385 de teste la un milion de locuitori.Mai este de luat in calcul si raspandirea geografica. In Italia, jumatate dintre decese au fost inregistrate in Lombardia. In Regat, raspandirea e mai mare. Mai putin de o cincime au fost raportate in Londra, care, ca si numar de locuitori, e similara Lombardiei.Si cum poate fi facuta comparatie cu pacienti care sufereau si de alte boli? BBC considera ca cel mai corect mod de a face o astfel de comparatie este sa se puna in balanta rata mortalitatii si cum a fost ea depasita fata de ceea ce se raporta in mod normal anual.Iar asta se poate face doar in timp, o imagine clara urmand sa avem in urmatoarele luni sau chiar ani.In Romania, rapoartele obisnuite facute publice de Institutul National de Statistica au fost sistate pe perioada starii de urgenta.Un comunicat din 6 aprilie anunta urmatoarele: "Urmare a situatiei extraordinare impuse de masurile anuntate de Grupul de comunicare strategica, in vederea limitarii contactului direct intre persoane cu scopul obtinerii datelor statistice necesare in cadrul unor anchete realizate de Institutul National de Statistica, dar si a imposibilitatii prelucrarii acestora la termenele prevazute, comunicatul de presa 'Miscarea Naturala a Populatiei pe luna februarie 2020', cu termen de difuzare vineri, 10 aprilie 2020, este anulat. Informatiile statistice aferente lunii februarie 2020 vor fi incluse in urmatorul comunicat de presa, din luna mai 2020".