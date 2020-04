Tanar filmat cand gusta si fura dezinfectant dintr-o scara de bloc din Suceava. Viceprimar: Oare sa fi ascultat sfatul lui Trump? (Video)

Ziare.

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi, a postat, duminica, pe Facebook, imagini cu un tanar care pare a gusta din dezinfectantul dintr-un recipient montat intr-o scara de bloc din oras si apoi pleaca cu cutia."Uite dezinfectantul, nu e dezinfectantul! Oare sa fi ascultat sfatul lui Trump referitor la injectarea cu dezinfectant? Daca recunoasteti personajul, poate il etichetati in postare sa vedem daca e bine, sanatos. Chiar nu e de glumit, se pare ca il gusta", a scris viceprimarul pe Facebook.Montarea dispozitivelor cu dezinfectant in scarile de bloc a fost dispusa de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirus Municipiul Suceava si opt comune limitrofe sunt, in continuare, in carantina, dupa ce in zona s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de infectare cu Covid-19.Potrivit ultimei raportari, in Suceava s-au confirmat pana acum 2.613 cazuri, din totalul de 11.036.