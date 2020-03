Tanara de 16 ani din Timisoara diagnosticata cu coronavirus va fi externata duminica. Este considerata vindecata

Ziare.

com

"Pentru tanara de 16 ani, rezultatul a doua teste consecutive, efectuate la distanta de 24 ore, este negativ. Tanara este considerata vindecata si urmeaza sa fie externata in cursul zilei de astazi", a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis.Tanara este colega de clasa cu baiatul de 16 ani externat vindecat sambata si care la randul lui se contaminase de la unchiul sau, venit din Italia. Din acelasi liceu mai ramane internata o fata de 15 ani. Scoala va fi inchisa pana in 11 martie, pentru dezinfectarea tuturor spatiilor.DSP Timis a mai anuntat ca pentru toate probele recoltate in data de 7 martie de la contactii apropiati identificati ai elevei de 15 ani si ai pasagerului din Hunedoara, internati la Spitalul de Boli Infectioase "Dr.Victor Babes" Timisoara, rezultatul este negativ. Ancheta epidemiologica continua.