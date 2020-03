Tanarul cu coronavirus din Resita a fost transferat la Timisoara

Ziare.

Barbatul s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Resita cu simptome oarecum atipice, dar a fost izolat si i s-au recoltat probe de sange, care au iesit pozitive in ceea ce priveste infectia cu COVID-19."Primul set de analize a fost neconcludent, iar al doilea a iesit pozitiv. In aceasta seara a fost, insa, transferat la Spitalul Victor Babes din Timisoara.Sotia barbatului in cauza a spus ca s-a intalnit cu o persoana care se vazuse cu o alta persoana ce a fost in contact cu o alta, infectata cu coronavirus.Sotia pacientului este in acest moment izolata la domiciliu, conform protocolului, si este asimptomatica. De asemenea, se va demara si ancheta in ceea ce priveste contactii", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Caras-Severin, Daniel Botgros.Grupul de Comunicare Strategica a informat, marti seara, ca printre ultimele trei persoane confirmate de imbolnavire cu noul coronavirus se numara si barbatul respectiv din Resita.