Tanarul de 16 ani cu coronavirus a fost externat - e al patrulea vindecat in Romania. Inca 8 pacienti sunt infectati

O colega de clasa a elevului si o alta fata in varsta de 15 ani dintr-o alta clasa a Liceului Alimentar, la care a fost confirmata prezenta virusului COVID-19, raman internate."In aceasta dupa-amiaza, tanarul de 16 ani a fost externat din Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie 'Dr.Victor Babes', dupa doua teste consecutive negative. Testele au fost efectuate in zilele de 6 si 7 martie, la o distanta de 24 de ore. Pacientul este considerat vindecat. Acesta a fost transportat la domiciliu cu ambulanta si i s-a pus la dispozitie o camera separata de restul familiei", se arata intr-un comunicat al DSP Timis.Conform aceleiasi surse, autoritatile sanitare au solicitat sprijinul ISU Banat pentru asigurarea suportului logistic.DSP Timis precizeaza ca alte 606 persoane din judet sunt autoizolate la domiciliu.Amintim ca, sambata dupa-amiaza, a fost confirmat primul caz de coronavirus din Bucuresti , al 12-lea din Romania. In trei cazuri, ultimele teste iesisera deja negative