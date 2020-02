Tanarul din Gorj nu mai are coronavirus. Daca iese negativ si urmatorul test, va fi externat

Ziare.

Ministerul Sanatatii anunta ca a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul din judetul Gorj a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ.Reprezentantii institutului au anuntat ca, in urmatoarea perioada, pacientul va fi testat a treia oara si, daca si acel rezultat va fi tot negativ, atunci pacientul este considerat vindecat si va fi externat. Dupa externare, pacientul nu trebuie sa mai fie izolat la domiciliu sau in carantina.Ministerul Sanatatii a anuntat vineri insa ca avem inca doua confirmari de coronavirus in Romania. Este vorba despre un barbat de 45 de ani din Maramures si o femeie de 38 de ani din Timisoara.Barbatul a avut simptome inca din Italia, insa medicii de acolo i-au prescris un tratament antiviral si l-au lasat sa plece. Pe 25 februarie a intrat in tara, dar s-a dus singur direct la spital, fiind internat la Clinica de Boli Infectioase, in carantina. Joi seara el a suferit un episod de insuficienta respiratorie si s-a decis sa fie mutat la Cluj. Vineri, starea sa de sanatate s-a imbunatatit.In cazul femeii, aceasta fusese pentru doar o zi in Bergamo, Italia, adica in afara zonelor de risc. Dupa intoarcerea in tara, a facut febra si s-a simtit rau, asa ca a stat acasa. In urma cu 3 zile, pe 25 februarie, ea s-a prezentat la spital, a fost testata de gripa si acesta a iesit pozitiv, i s-a dat un tratament si i s-a recomandat sa stea in izolare la domiciliu. Medicii au testat-o si de coronavirus si azi rezultatele au iesit pozitive. La acest moment femeia mai are doar o tuse seaca, insa s-a decis sa fie adusa la spital si plasata in carantina, pentru a fi tinuta sub observatie de medici.Totodata, la Timisoara a fost deschisa o ancheta epidemiologica, urmand sa fie identificati toti cei care au intrat in contact cu ea si testati.