Tara europeana unde rata de contagiune este sub 1: Coronavirusul slabeste treptat

Anders Tegnell, epidemiolog in cadrul Agentiei Suedeze de Sanatate Publica, a spus ca aceasta rata de contagiune este sub 1 de mai multe zile, ceea ce inseamna ca numarul mediu de persoane pe care o persoana bolnava le infecteaza este mai mic de 1."Asta inseamna ca pandemia va slabi treptat", a declarat el vineri seara la postul de televiziune SVT.Date oficiale ale agentiei Agentiei de Sanatate Publica arata ca rata de raspandire a fost relativ stabila in jur de 1 de la 10 aprilie.La 1 aprilie rata era de 1,4, iar la 25 aprilie, cea mai recenta data cand a fost publicata oficial aceasta informatie, era de 0,85, dupa mai multe zile de declin.In interviul sau, Tegnell a confirmat ca rata a ramas la sub 1, desi noile date nu au fost inca facute publice.Suedia a atras atentia la nivel international, dar si reactii de scepticism, in legatura cu decizia de a nu introduce masuri stricte de izolare si de a nu inchide restaurantele si barurile. Gradinitele si scolile cu clasele 1-9 au ramas deschise.Desi au fost introduse unele restrictii si liceele si universitatile sunt inchise, Suedia s-a bazat in mare parte pe judecata cetatenilor in respectarea recomandarilor generale de siguranta si distantare sociala.Totusi, comparativ cu restul Scandinaviei, Suedia are o incidenta relativ mare a infectarilor si deceselor. Pana sambata dimineata, fusesera inregistrate peste 22.000 de infectari si 2.650 de decese cauzate de COVID-19.Finlanda vecina a confirmat peste 5.000 de infectari si 220 de decese.