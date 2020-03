Tara unde Covid-19 ucide un om la 10 minute respinge ajutorul SUA: Sarlatanii vor sa ne faca rau

Ziare.

Noul coronavirus s-a soldat cu peste 1.600 de morti in Iran, potrivit unui ultim bilant oficial anuntat de catre Ministerul Sanatatii. Republica islamica este una dintre cele mai afectate tari din lume, dupa Italia si China.Presedintele american Donald Trump - care a impus Republicii islamice sanctiuni economice care fac aproape imposibila orice tranzactie financiara sau comerciala intre Iran si restul lumii - se declara la 29 februarie pregatit sa ajute Teheranul sa lupte impotriva covid-19, cu conditia ca liderii iranieni sa-i ceara acest lucru."Noi nu avem incredere in intentiile americanilor si nu contam pe ajutorul lor", i-a raspuns atunci Teheranul, care nu mai intretine relatii diplomatice cu Washingtonul de peste 40 de ani."Azi America este inamicul nostru cel mai feroce si cel mai vicios", a denuntat duminica ayatollahul Khamenei, intr-un discurs televizat in care s-a adresat natiunii."Liderii americani sunt in acelasi timp mincinosi, manipulatori, imprudenti si avizi (...). Sunt niste sarlatani", a adaugat numarul unu iranian.Propuneri americane "de a ne ajuta cu medicamente si tratamente, cu conditia sa le-o cerem sunt ciudate", a mai declarat liderul suprem, subliniind ca Statele Unite sufera, "asa cum maturisesc conducatorii americani insisi", de "o oribila penurie, in domeniul materialului de preventie impotriva bolii, dar si de medicamente"."Daca aveti ceva, folositi-l pentru voi insiva", a tunat el, ca si cum s-ar fi adresat Washingtonului."In al doilea rand", a spus el, "voi, americanii, sunteti acuzati ca ati produs acest virus. Eu nu stiu in ce masura este adevarata aceasta acuzatie, dar cand exista o asemneea acuzatie, de ce trebuie sa aiba incredere in voi oamenii rezonabili?"."Voi sunteti capabili sa introduceti in tara noastra un medicament care sa mentina virusul si sa impiedice eradicarea lui", a acuzat el.