Tarile europene unde mai mult de jumatate din bolnavii de COVID-19 s-au vindecat

Ziare.

com

Din aproape 1,2 milioane de cazuri in Europa, peste 360.000 sunt pacienti declarati vindecati, adica aproape o treime, se arata pe site-ul Worldometers este lider pe continentul nostru, cu o rata de pestea celor vindecati.Urmeaza, cu peste, cu peste, si, cu fix doua treimi, adicasiau si ele peste jumatate rata de vindecare. De asemenea, micutul stata depasit doua treimi proportia celor care si-au revenit dupa infectie.Tarile din estul Europei care stau cel mai bine sunt, cu aproape, si, surprinzator,, autoritatile din aceasta tara declarand ca peste jumatate () din cei bolnavi de COVID-19 si-au revenit. E drept si ca albanezii au facut foarte putine teste, doar 6.300.Amtintim ca, in Romania, sunt declarati vindecati 2.406 dintre cei 9.710 infectati cu coronavirus, adica o rata de sub 25%.Doua dintre tarile cele mai afectate de pandemie, Marea Britanie si Olanda, care au impreuna aproape 170.000 de cazuri si peste 22.000 de decese, nu mai raporteaza separat numarul celor vindecati.