Tarile si teritoriile afectate de noul coronavirus

In afara Chinei continentale unde mai mult de 66.000 de persoane sunt contaminate, aproape 600 de cazuri de contaminare cu epidemie de coronavirus, numita oficial Covid-19, au fost confirmate in 30 de tari, un prim caz fiind semnalat, vineri, si in Africa Bilantul deceselor inregistrate in China continentala (in afara de Hong Kong si Macao) de la inceputul epidemiei era sambata de 1.523.Majoritatea deceselor au avut loc in provincia Hubei, focarul contaminarii, unde Wuhan este capitala.Aceasta cifra o depaseste pe cea a SARS (Sindrom respirator acut sever, o pneumonie atipica), ce a omorat 774 de persoane in lume, in perioada 2002-2003, intre care 349 in China continentala si 299 la Hong Kong.- O persoana a murit la Hong Kong, unde au fost inregistrate cel putin 56 de cazuri.- Zece cazuri au fost semnalate la Macao.- Coreea de Sud: 28- Japonia: 52 de cazuri, intre care o octogenara a murit si cel putin 285 de persoane se afla la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina la Yokohama, la care se adauga un oficial infectat.- Taiwan: 18- Cambodgia: 1- Malaezia: 22- Filipine: trei cazuri, dintre care un mort la Manila, un chinez originar din Wuhan, care a fost primul deces in afara Chinei.- Singapore: 72- Thailanda: 34- Vietnam: 16- India: 3- Nepal: 1- Sri Lanka: 1- Australia: 15- America si Canada: 8- Statele Unite: 15. Un cetatean american a murit, de altfel, din cauza noului coronavirus la Wuhan.- Germania: 16- Belgia: 1- Spania: 2- Finlanda: 1- Franta: 12, dintre care un deces a fost anuntat sambata, primul in Europa - Italia: 3- Suedia: 1- Regatul Unit: 9- Rusia: 2, acum externati.- Emiratele Arabe Unite: 8- Egipt: Un prim caz anuntat pe 14 februarie, primul pe continentul african.