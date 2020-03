Tataru: 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati. Suceava ar putea avea 1.000 de bolnavi

Ziare.

Intrebat cate persoane din populatia Romaniei ar putea fi infectate, fata de raportarile oficiale, in conditiile in care studiile arata ca exista persoane care nu prezinta simptome dar care sunt contagioase, ministrul Sanatatii spune ca la Suceava pot exista pana la o mie de bolnavi care, fara a prezenta simptome, transmit boala."Putem prognoza sau putem estima un numar de persoane. De exemplu, la Suceava putem prognoza ca pana in 6-700, pana intr-o mie de cazuri sunt cele care nu sunt diagnosticate, avand forme asimptomatice sau forme foarte usoare si pot fi foarte buni transmitatori. In contextul in care suntem in acest moment, sa spunem un 10-20% din cei care au venit pot fi cei care sunt infectati si care nu au simptome in acest moment. Avand in vedere perioada de cand au venit, este acea perioada de 14 zile in care si-au produs boala. Sunt imuni in acest moment, nu mai transmit, dar au transmis pana acum", a afirmat Nelu Tataru intr-un interviu acordat sambata Digi 24.Tataru a spus ca in ultima perioada au intrat in tara 200.000 de romani si ca autoritatile se asteapta ca inca pe atat sa se intoarca acasa pana la Pasti."Au venit peste 200.000 de conationali pana in acest moment si ne asteptam la inca 200.000 pana in sarbatorile pascale", a afirmat ministrul Snatatii.Acesta a precizat ca prin lipsa lor, romanii din strainatate pot limita raspandirea virusului.In prezent, capacitatea de testare intre 1.500 si 2.000 de persoane pe zi, iar autoritatile fac demersuri pentru cresterea capacitatii de testare."Speram sa mergem spre 2.000-2.500 saptamana viitoare", a precizat ministrul.El a spus ca se poate ajunge pana la 4.000 de persoane testate daca se recurge la testele rapide, dar a precizat ca Italia a renuntat la aceste teste.Ministrul Sanatatii a subliniat ca trebuie respectate masurile de izolare voluntara la domiciliu, distantare sociala, respectarea normelor de igiena, evitate persoanele care prezinta semnele unei infectii respiratorii."Dar izolarea ramane de baza", a spus Nelu Tataru.Ministrul a precizat ca 184 de cadre medicale sunt infectate."Noi in acest moment avem 1.650 de paturi de ATI si la spitalele judetene ne putem duce cu toate rezervele pe care le avem, spre 4.000 de paturi. Aceste paturi nu sunt toate de terapie intensiva la un standard superior. Ramane sa le utilam pe cele care nu le au cu ventilatoare si monitoare de functii vitale", a mai declarat ministrul Sanatatii.