Tataru a mers la Sibiu si a laudat autoritatile pentru stocurile facute din donatiile oamenilor. ONG: E urat si meschin!

"Deplasarile in teritoriu sunt cea mai buna metoda de a verifica realitatea. Fiecare deplasare urmareste evaluarea unitatilor spitalicesti, necesarul de materiale, protectia medicilor. La Sibiu am gasit atat o colaborare buna intre autoritatile sanitare si administratiile locale, cat si o capacitate de testare in crestere, astfel incat in cateva zile sa ajungem la stadiul in care un test facut sa aiba rezultatul comunicat in aceeasi zi. Datorita managementului local am gasit aici un stoc de echipamente cum nu am gasit in multe locuri", a spus ministrul Nelu Tataru, in timpul vizitei de la Sibiu.Laudele aduse de ministru autoritatilor locale i-au mahnit pe cei din societatea civila care de cateva saptamani stau pe baricade si strang donatii ducand spitalelor echipamente, dezinfectanti, masti, manusi si viziere si care au cumparat chiar si un pat pentru terapie intensiva, in timp ce de la autoritati inca nu venise nimic."La Sibiu, nu autoritatile sunt mai competente decat in alte parti si nu datorita lor avem mai putine cazuri de COVID-19. E meritul mobilizarii societatii civile", a declarat pentruDiana Manta, reprezentant al miscarii civice "Va ajutam din Sibiu", care, prin intermediul donatiilor stranse de Fundatiei Comunitare din Sibiu, a aprovizionat spitalele.La inceputul campaniei de donare, acestia si-au propus sa stranga 2.000.000 lei, iar dupa cateva saptamani au ajuns la suma de 1.965.007 lei din care au fost cumparate echipamentele necesare.Reprezentantii fundatiei spun ca datorita mobilizarii societatii civile la Sibiu exista sub 100 de cazuri, pentru ca autoritatile, spun ei, nu au facut nimic in plus in acest judet fata de ce au facut in Deva sau Suceava."E urat si meschin sa vina clasa politica, aceeasi clasa politica ce in ultimii 30 de ani a distrus tara asta, sa tina declaratii de presa si sa ne zica ce bine merge treaba aici", a punctat Diana Manta.Banii donati provin de la 2.028 de persoane si 88 de companii. Printre echipamentele achizitionate de ei se numara 80 de teste rapide si un cititor de teste, echipamente de protectie (manusi, combinezoane, ochelari de protectie, acoperitori de pantofi si dezinfectant); un aparat de anestezie cu functie de ventilatie; ventilator si lampa bactericida; 160 sisteme aspiratie in circuit inchis si 200 de pansamente pentru fixarea branulei; un pat de terapie intensiva si statie cu 6 injectomate si 2 containere pentru trierea pacientilor.Toate donatiile, achizitiile si cheltuielile sunt publice pe site-ul ocomunitate.ro Donatiile se pot face prin card cu MobilPay, transfer bancar sau prin SMS la 8844 cu textul SPRIJIN sau sponsorizari din partea persoanelor juridice.