Tataru: In cel mai rau scenariu, vom avea 10.000 de imbolnaviri. Varful, asteptat in aprilie - cati romani veniti din afara nu au intrat in carantina

Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii a precizat, la Digi24, ca varful de epidemie s-ar putea inregistra in a doua jumatate a lunii aprilie."Si noi avem studiile noastre, preconizarile noastre. Ne gandim si la un scenariu 4, ne gandim si la un varf in a doua jumatate a lunii aprilie, odata cu venirea si ultimului val de cetateni romani care sunt in Spania, precum si a sarbatorilor de Paste", a spus Nelu Tataru.Secretarul de stat a mentionat ca, in cazul unui asemenea scenariu, cu 10.000 de imbolnaviri, se va aplica ceea ce s-a intamplat in Italia si Spania, adica doar cazurile grave, critice vor fi tratate in spitale, cei cu o evolutie usoara si moderata tratandu-se acasa.Si managerul Institutului "Matei Bals" din Capitala, Adrian Streinu Cercel, considera ca primul val al epidemiei de coronavirus va avea loc dupa Paste."Primul varf al epidemiei de coronavirus va fi dupa Paste. Avem doua valuri care vor fi foarte active. Primul dupa Pastele catolic, al doilea dupa Pastele ortodox. Se aduna familia la masa. Acest lucru fiind cunoscut, calculele sunt usor de estimat. Daca punem alaturi de aceasta intrunire familiala un interval de 7-8 zile, cat este incubatia medie, vom avea varfuri de aparitie a incidentei imbolnavirilor. Ne asteptam sa apara imbolnavirile. Vor fi cu un potential sever", a spus sursa mentionata, la Antena3.El a precizat ca 20% dintre romanii care au intrat in tara in ultima perioada "au scapat de izolare si de carantina"."Cel putin 20% au scapat de izolare si carantina. Dintr-un milion. Aceste persoane, daca sunt infectate, ele vor transmite. Daca vor transmite la copii si la tineret, nu e nicio problema", a spus Adrian Streinu Cercel, citat de Mediafax.Managerul de la "Matei Bals" a subliniat, insa, ca daca infectia cu coronavirus va fi transmisa batranilor, atunci situatia va fi mai grava."De aceea, batranii tebuie protejati. Daca isi pretuiesc parintii si bunicii (...) sa nu se imbratisese, sa nu se pupe. In doua luni de zile nu se intampla nimic daca exista un mesaj impersonal", a spus Streinu Cercel.In prezent, Romania se afla in scenariul 3, adica pana la 2.000 de cazuri confirmate de coronavirus. In scenariul 4, sunt elaborate planuri pentru situatia in care ar fi peste 2.000 de cazuri. Pana acum, noi avem 260 de cazuri de coronavirus confirmate.