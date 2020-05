Tataru: OMS lauda Suedia, dar pastreaza oficial recomandarile pe care Romania le-a pus in practica

LIVE

Intrebat despre faptul ca reprezentantii Suediei, care au mers pe recomandari pentru populatie, si nu pe restrictii, ar fi fost felicitati de oficialii OMS pentru modelul adoptat in gestionarea crizei COVID-19, ministrul a spus ca in tara noastra situatia "trebuie gestionata ca si pana acum"."Asa a incercat si Anglia, daca va aduceti aminte ce s-a intamplat cu premierul si atunci au revenit. Organizatia Mondiala a Sanatatii pastreaza oficial aceleasi recomandari pe care le-am pus si noi in practica. Acum o saptamana jumatate, directorul OMS spunea ca greul abia de acum incepe. Haideti sa gestionam situatia la fel de bine cum am gestionat-o pana acum si sa iesim la final toti invingatori.Atunci cand am intrat in aceasta lupta banuiam, inainte de a sti, cu cine ne luptam si am mers pe un principiu in care sa putem limita efectele si sa facem ca la nivelul populatiei Romaniei sa avem cat mai putine decese, cat mai putine cazuri, iar sistemul medical romanesc sa reziste la tot ce inseamna impact in aceasta pandemie. Inca nu am trecut hopul, prefer sa evaluez in fiecare zi fiecare unitate medicala, fiecare focar care se naste", a mentionat ministrul.Nelu Tataru a precizat ca isi mentine decizia ca spitalele sa ramana sub controlul Ministerului Sanatatii si dupa finalizarea starii de urgenta, declarand ca influenta pe care autoritatile locale o au asupra institutiilor medicale nu este benefica. El a dat drept exemplu spitalul din Husi in care si-a desfasurat activitatea, acolo unde manager este chiar sora primarului localitatii."Momentul Campeni intareste foarte mult aceasta hotarare. Ganditi-va ca autoritatea locala, dincolo de un ajutor pe care ar trebui sa-l dea unei institutii medicale, are si o influenta. Vreau sa dispara acel folclor local in care administratia locala asaza lucrurile in partea medicala. Eu personal, fac sau faceam activitate intr-un spital unde primarul si-a pus sora manager, deci nu trebuie sa mai existe astfel de lucruri", a subliniat Tataru.