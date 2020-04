Nelu Tataru, despre posibila evolutie a pandemiei pana in iunie. Doua orase au potential de focare in acest moment

Focare care afecteaza personalul medical din Constanta si Brasov

"Noi trebuie sa ne gandim la un varf care merge pana la 10.000 de cazuri adunate de la inceputul pandemiei pana la 1 iunie, urmand ca, odata cu a doua jumatate a lunii mai sa vedem o scadere progresiva a numarului de cazuri noi, iar cazurile vindecate sa creasca.In acest context, ne gandim ca dupa 1 iunie sa mergem pana in 12.000- 13.000 de cazuri, dar este un numar care poate fi modificat agresiv de nerespectarea anumitor conditii", a declarat Nelu Tataru, sambata seara, la Antena 3.Acesta a spus ca numarul imbolnavirilor depinde de respectarea masurilor de catre populatie, de numarul de romani care vin in tara de sarbatori, dar si de pregatirea sistemului medical.Ministrul Sanatatii a mai spus ca exista doua focare care afecteaza personalul medical din Constanta si Brasov si exista posibilitatea ca acestea sa se extinda si la populatie."In masura evolutiei accelerate a transmiterii locale, cu afectarea in marea majoritate a personalului medical, ne gandim la alte masuri pentru a proteja personalul medical, dar si pentru a limita acele focare care sunt in dezvoltare. (...)Avand in vedere afluxul de persoane care vor veni, ne asteptam la o accelerare a acestui focar. Cele doua focare sunt, in general, in zonele medicale, dar exista o foarte mare probabilitate de extindere si la populatie", a declarat Nelu Tataru.Potrivit acestuia, "caderea personalului medical inseamna efectiv o activitate limitata in acele zone" si se impun noi masuri.Ultima raportare a Institutului National de Sanatate Publica in ceea ce priveste infectarea cadrelor medicale nu mentioneaza, insa, niciun caz in judetul Brasov si doar un caz in judetul Constanta.Romania are in prezent 3.613 de cazuri de coronavirus si 146 de decese.