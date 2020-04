Tataru: S-ar putea sa numim conducere miltara si la Spitalul Judetean Vrancea. Fostul director a plecat cu toate documentele

Nelu Tataru: Sa mentinem restrictiile acum, ca sa ne stragem in brate de Paste, anul viitor

"Focsaniul (unde se afla Spitalul Judetean Vrancea - este un punct nevralgic, avem o transmitere comunitara extinsa. Daca e sa ne raportam la tot orasul, Spitalul Militar are 35 de cadre infectate, doua cadre la ISU, un cadru la Jandarmerie, mai multe cadre la Politie, la nivelul Spitalului Judetean managerul este confirmat pozitiv, a si plecat din spital - ca a plecat cu toata documentatia si ce mai avea prin birou este o problema (...)Maine vom fi la Focsani si ne gandim dupa evaluarea locala la un manager militar, am vorbit si cu domnul ministru al Apararii. Vom duce si la Focsani cred, o conducere militara", a spus Nelu Tataru, pentru Digi 24 Intrebat de jurnalistii postului de televiziune daca se va mai deplasa si in alte locuri, in cursul zilei de luni, Nelu Tataru a spus ca are programate mai multe vizite de lucru, dar ca nu poata garanta nimic, in conditiile in care ceea ce are de facut la Focsani i-ar putea lua mai mult timp decat se prevazuse initial.Tataru a mai spus la Digi 24 ca o alta mare problema, in Vracea, este ca mai multi pacienti infectati, inclusiv cadre medicale, se afla la domiciliu. Or, protocoalele medicale din Romania prevad ca bolanvii trebuie internati.Doar daca numarul bolnavilor va creste foarte mult se va apela la directionarea bolnavilor spre zone tampon, in care sa fie tratati sub supravhegherea medicilor de familie sau a celor din reteaua de medicina scolara.Totodata, intr-un mesaj pascal, Nelu Tataru le-a transmis romanilor ca eforturile medicilor, oricat de mari, nu pot fi suficiente pentru ca Romania sa iasa repede din aceasta criza. Pentru asta e nevoie ca si populatia sa inteleaga ca trebuie sa pastreze distanta sociala, chiar daca se apropie Sfintele Pasti."Este necesar ca in aceste doua saptamani critice sa mentinem, mai mult ca niciodata, restrictiile si regulile de distantare sociala, chiar daca este si mai greu in acest momente. In acest fel vom salva vietile noastre si ale apropiatilor si ne vom reuni curand sanatosi (...)Gandurile mele se indreapta catre toti cei care lucreaza acum pentru noi in toate domeniile de activitate. Un gand special catre toti colegii mei din sistemul sanitar care se afla in linia intai si carora le doresc putere de munca si le solicit ca in aceste zile de grea incercare sa dea, inca o data, dovada de responsabilitate si solidaritate. Intotdeauna personalul medical a stiut sa raspunda prezent si sa isi onoreze meseria.Numai impreuna vom putea sa trecem de aceasta perioada si vom putea face ca, anul viitor, sa ne strangem in brate cu ocazia Sarbatorilor Pascale", a transmis Nelu Tataru, potrivit Agrepres.