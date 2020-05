Te poti infecta cu noul coronavirus in piscina? Raspunsul dat de Rafila

Ziare.

Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si presedinte al Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune insa ca a merge la piscina cand acest lucru va fi posibil ramane, totusi, un risc."Daca sunt prea multe persoane in piscina si contactul este prea apropiat, exista posibilitatea contaminarii, pentru ca atunci cand inoti mai sunt secretii, mai si expectorezi cateodata, iar masca nu se poate folosi. Nu este exclus insa sa se inventeze un tip special de masca pentru inot", a spus Rafila la Digi 24 De asemenea, Rafila a explicat conditiile in care s-ar putea relua competitiile sportive."Sporturile in echipa vor putea si ele sa fie reluate, in anumite conditii, inclusiv cantonamentele. Daca echipele stau in cantonament doua saptamani si au un meci ulterior inseamna ca niciun sportiv nu este bolnav, pentru ca cele doua saptamani sunt ca un soi de carantina.O sa fie mai greu sa aduci spectatorii, iar sporturile de echipa fara spectatori sunt un surogat care probabil nu va avea succes pe termen lung si probabil ca trebuie gasita si aici o solutie. In general, evitarea aglomeratiei o sa fie cheia de bolta si daca discutam de transporturi, si daca discutam de activitati sportive. Implicit, cred ca o sa creasca foarte mult costurile acestor tipuri de activitati, inclusiv ale transportului aerian", a mai spus Rafila.Amintim ca Romania va iesi din starea de urgenta incepand cu 15 mai , conform unui anunt facut luni de presedintele Klaus Iohannis.Ulterior, premierul Ludovic Orban a declarat ca romanii vor putea merge la munte din aceasta data, dar restaurantele si terasele vor ramane inchise. Pe de alta parte, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, l-a contrazis pe Orban si a spus ca oamenii nu vor putea merge la munte dupa 15 mai C.S.