Teatrele bucurestene din subordinea PMB isi suspenda spectacolele pana la finalul lunii martie

Ziare.

com

Decizia a fost luata de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si comunicata managerilor in cadrul Comandamentului de urgenta de luni dimineata.Gabriela Firea, a anuntat totodata suspendarea activitatii institutiilor de cultura si a celor sportive aflate in subordinea Primariei Capitalei, mentionand ca managerii de spitale care nu respecta masurile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19 risca sa fie demisi."Din pacate, evenimentul din aceasta seara, expozitia Ginei Patrichi, se amana. Noi tinem la acest eveniment si el se va relua dupa ce se vor linisti lucrurile. Momentan nu avem aranjata o data sigura. Spectacolele se suspenda pana la 31 martie, asa cum ne-a fost comunicat. (...) Activitatea la birouri continua, activitatea la repetitii continua, si asteptam noi informatii si dispozitii. Mai avem deplasari in tara cu spectacolele noastre. Cel de astazi este la Constanta, 'Oscar si tanti Roz'. Echipa era deja acolo cand incepuse comandamentul de astazi de la primarie si in functie de autoritatile locale vom vedea ce se va intampla.Noi am suspendat activitatea la sediul din Bucuresti si probabil vom amana viitoarele deplasari. (...) Se suspenda si evenimentele conexe pe care le mai aveam, cum ar fi 'Dragonul de aur' de la Sfantu Gheorghe, programat pe 17 martie, si mai aveam un concert aniversar Mircea Vintila, si acesta se va suspenda. Nu pot sa vorbesc de vreo reprogramare, de orice fel, momentan nu se poate face nici macar o discutie de principiu", a declarat Catinca Nistor, managerul interimar al Teatrului Bulandra.Ea a precizat ca spectatorii care si-au achizitionat bilete pentru spectacolele din luna martie isi pot recupera contravaloarea acestora de la casele de bilete ale Teatrului Bulandra, iar cei care le-au achizitionat on-line contactand eventim.ro.Institutiile teatrale au anuntat pe paginile de Facebook modalitatea in care va fi returnata contravaloarea biletelor.Cei care si-au cumparat bilete la Teatrul Odeon, de la casa de bilete, isi pot primi banii inapoi prezentand biletul in format fizic."Incepand de joi, 12 martie, in termen de maximum 5 zile lucratoare, contravaloarea biletelor achizitionate online pentru spectacolele lunii martie va fi returnata in contul din care s-a facut plata. Cei care si-au procurat biletele de la Casa de Bilete sunt asteptati de astazi, pana in ziua spectacolului la care si-au luat bilet, sa le fie returnati banii. Pentru a fi returnata contravaloarea biletului achizitionat de la Casa de Bilete, va rugam insistent sa aveti la dumneavoastra biletul in format fizic", precizeaza Teatrul Odeon pe pagina de Facebook.La fel va proceda si Teatrul Nottara in privinta tichetelor achizitionate online, iar pentru biletele cumparate de la sediu exista, pe langa posibilitatea returnarii contravalorii, si posibilitatea schimbarii acestora pentru alta reprezentatie sau al spectacol, in limita locurilor disponibile.Teatrul Mic restituie sumele platite pe bilete in perioada 10-31 martie si anunta pe pagina sa de Facebook programul zilnic de functionare al casei de bilete, respectiv de luni pana vineri, intre 11,00 si 19,00. Pentru biletele online spectatorii sunt rugati sa acceseze site-ul www.bilet.ro.In ceea ce priveste Teatrul Metropolis, spectatorii vor fi contactati direct de reprezentantii institutiei in vederea restituirii contravalorii biletelor achizitionate.Si la Teatrul Masca se suspenda activitatea pana pe 31 martie, pe site-ul institutiei precizandu-se ca vor fi oferite informatii legate de situatia biletelor deja achizitionate.Actorul si regizorul Mihai Malaimare a scris pe pagina sa de Facebook, sub titlul "Firea, asa cum trebuie sa fie un Primar General!", ca decizia de suspendare a spectacolelor este una foarte buna."A luat decizia suspendarii spectacolelor si eu cred ca a facut foarte bine! Vom avea mai mult timp de repetitii si cred ca pana la urma lucrurile vor merge. La vremuri grele, masuri serioase", a scris Mihai Malaimare.Aflat in subordinea directa a Ministerului Culturii, Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti nu isi suspenda deocamdata activitatea, potrivit managerului institutiei, Ion Caramitru.Caramitru a declarat pentru AGERPRES ca a trimis catre DSP documentatia necesara si asteapta decizia acestei institutii. Caramitru a afirmat ca Teatrul National isi poate continua activitatea, deoarece nicio sala nu are 1.000 de locuri si nici nu se ajunge la acest numar de persoane prezente in acelasi spatiu."Noi suntem in subordinea Ministerului Culturii, de la care n-am primit nicio dispozitie. Teatrele din subordinea primariei, 14 la numar, pot primi ordin sa-si suspende activitatea, dar aici eu inca nu stiu ce sa fac. Deocamdata, am trimis la DSP toate materialele care sunt cerute si asteptam aviz, pentru ca nicio sala a noastra nu are 1.000 de locuri, si nici cu personalul teatrului nu facem mia de locuri. Salile au intrari si iesiri separate, fiecare dintre ele. Deci, din punctul de vedere al dispozitiei de ieri (n.r. - duminica) suntem fezabili, dar asteptam aviz de acolo. (...) Pana diseara la 20,00, cand incep cele doua spectacole care se joaca astazi, putem avea dispozitii sa vina si DSP-ul sa ne dea aviz, daca e cazul, si sa jucam sau sa nu jucam, in functie de ce spun ei. (...) Nu pot sa iau o hotarare in nume propriu", a declarat Caramitru, pentru AGERPRES.Teatrele independente nu sunt obligate sa-si inchida portile. Unele institutii isi respecta programul anuntat, iar altele au gasit solutii alternative pentru a-si prezenta spectacolele.Astfel, Unteatru, condus de Andrei si Andreea Grosu, anunta ca nu vor suspenda activitatea si isi indeamna spectatorii sa ii urmareasca live "prin intermediul transmisiunilor, de pe orice dispozitiv"."Spectacolele unteatru programate in urmatoarea perioada nu se vor suspenda, dar am gasit o solutie prin care iubitorii de teatru din intreaga tara sa poata urmari live spectacolele noastre, prin intermediul transmisiunilor, de pe orice dispozitiv. Vom reveni cu detalii tehnice pana la finalul zilei. In urma deciziilor oficiale comunicate de Primarul General luni, pe 9 martie, valabile pe teritoriul Municipiului Bucuresti, echipa unteatru a decis sa regandeasca activitatea din luna martie, oferindu-le spectatorilor sansa de a urmari toate spectacolele programate in urmatoarea perioada, prin intermediul transmisiunilor live. (...)Nu vom suspenda activitatea artistica programata la sediu si le recomandam tuturor spectatorilor care si-au achizitionat deja bilete la reprezentatiile din luna martie sa ne urmareasca pe pagina de Facebook pentru mai multe informatii de ordin tehnic", se arata pe pagina de Facebook a teatrului.